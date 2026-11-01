Natalie Wood - nadzieja kina odeszła przedwcześnie

Natalie Wood miała wszelkie predyspozycje do tego, by stać się ikoną kina. Urodzona 20 lipca 1938 roku w San Francisco jako Natalia Nikolaevna Zakharenko, dzięki determinacji swojej matki już jako sześciolatka trafiła do Hollywood, gdzie dostrzegli ją najwięksi ówcześni twórcy. W dzieciństwie zagrała u boku Orsona Wellesa, który nazwał ją "wrodzoną profesjonalistką", a u progu dorosłości wsławiła się rolą Judy w "Buntowniku bez powodu" z Jamesem Deanem, która zapewniła jej nominację do Oscara. Występ w filmie Nicholasa Raya uczynił z niej idolkę nastolatek i symbol seksu wczesnej ery Hollywood.

Po udziale w kultowej produkcji Wood stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd kina lat 50. i 60. Wystąpiła w ponad 50 filmach i łącznie aż trzy razy miała szansę na zdobycie Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Tajemnica śmierci Natalie Wood. Co wydarzyło się na jachcie?

Jej genialną artystyczną passę przerwał tragiczny incydent z 28 listopada 1981 roku. Natalie Wood wraz z mężem Robertem Wagnerem, aktorem Christopherem Walkenem i kapitanem Dennisem Davernem odpoczywali na jachcie Splendour na wyspie Catalina. Pod wpływem alkoholu między kolegami miało dojść do spięć. Wagner uważał, że Wood powinna poświęcić swoją karierę dla dobra ich małżeństwa, podczas gdy Walken chwalił jej poczynania i zachęcał do częstszego udziału w filmach.

W pewnym momencie Natalie opuściła pokład. Wagner poszukiwania swojej żony rozpoczął jednak dopiero następnego dnia. Zawiadomiono służby, które następnie przeszukały teren. Ciało aktorki znaleziono około 8 rano milę od Splendour, w pobliżu Blue Cavern Point.

Okoliczności śmierci Natalie Wood do dziś budzą mnóstwo podejrzeń i są źródłem licznych teorii spiskowych. Tragiczny incydent z 1981 roku pozostaje jedną z najbardziej mrocznych tajemnic Hollywood, której szczegółów wciąż nie znamy.

Wood przez lata była opisywana jako melancholijna, zagubiona i uwikłana w toksyczne relacje z mężczyznami, nad którymi nie miała kontroli. Jest to jednak zaledwie część prawdy, jaka kryje się za jej tragiczną śmiercią.

Córka gwiazdy przerywa milczenie. Matka była dla niej wzorem

Córka aktorki, Natasha Gregson Wagner miała 11 lat, gdy jej matka, legenda Hollywood tragicznie zmarła. Po ponad czterech dekadach od utonięcia Wood jej córka postanowiła rozprawić się z plotkami, które od lat krążą wokół jej odejścia. Kobieta z oburzeniem odrzuca te krzywdzące stereotypy i zapewnia, że artystka nie była uzależniona od relacji z mężem.

"Miała otwarte serce i była wrażliwa na krzywdę innych. Kiedy się na nią patrzyło, czuło się to serce. Miała pełną kontrolę nad swoim życiem" - wyznała Natasha Gregson w wywiadzie dla Vanity Faur.

"Była niezwykle potężna jako bizneswoman, żona, matka i przyjaciółka. Rządziła wszystkim. I była silna, naprawdę, naprawdę silna. Więc myślę, że błędnym jest przekonanie, iż była skazana na porażkę. Ja tego przy niej nie doświadczyłam" - powiedziała.

Mąż Natalie Wood niewinny? Córka broni dobrego imienia ojca

Gregson odrzuca również oskarżenia o możliwy związek Roberta Wagnera ze śmiercią jej matki. Kobieta twierdzi, że jej ojciec (Wagner adoptował ją w wieku 11 lat) nigdy nie skrzywdziłby Wood, a jego wsparcie pomogło jej przejść przez okres żałoby.

"Wiem, że mój tata zrobiłby wszystko, by chronić mamę, i uważam, że wymyślanie kłamstw czy założeń, które stają się przekazywaną z ust do ust prawdą, jest lekkomyślne i niebezpieczne" - uznała. Gregson dodała, że będzie walczyć o dobre imię 96-letniego ojca, który jest "szkalowany" przez nieprawdziwe medialne doniesienia.

Robertowi Wagnerowi nigdy nie postawiono żadnych oficjalnych zarzutów. W 2011 roku kapitan statku publicznie przyznał jednak, że zataił informację o kłótni Wagnera z Wood tuż przed jej zaginięciem. Mężczyzna miał również odsuwać w czasie rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. Niedługo później śledczy zmienili przyczynę śmierci aktorki na "utonięcie i inne nieustalone czynniki".

Utonięcie Natalie Wood jest zatem jedną z najbardziej mrocznych i do dziś nierozwiązanych tajemnic Hollywood.