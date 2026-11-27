Fabuła jest pretekstowa. Akcja rozgrywa się w Detroit lat 70. XX wieku. Weteran wojny w Wietnamie John Miller (Alan Ritchson) zakochuje się w Sophii (Shailene Woodley), partnerce brutalnego gangstera Reynoldsa (Ben Foster). Zdobywa serce dziewczyny, gdy broni jej przed kolejnym atakiem szału furiata. Wkrótce zamieszkuje z nią i planuje oświadczyny. Reynolds nie przyjmuje rozstania najlepiej. Z pomocą skorumpowanego policjanta Savicka (Pablo Schreiber) wrabia Millera w handel zakazanymi substancjami, co zapewnia mu długi wyrok. Miller nie zamierza jednak się poddać. Wraz z kompanami z wojska planuje ucieczkę z więzienia i krwawą zemstę.

Słowa okazują się zbędne

Kto przybył w poszukiwaniu skomplikowanych portretów psychologicznych i moralnych dylematów, niech omija "Motor City" z daleka. To film, w którym niewiele się myśli. Przede wszystkim się działa. Ritchson otrzymuje przy okazji kolejny pretekst, by zaprezentować imponującą sylwetkę. Millerowi brakuje jednak ciętego dowcipu Reachera lub charyzmy innych bohaterów kina akcji. Nadrabia determinacją, brutalnością i skutecznością. Jego kolejne potyczki z ludźmi Reynoldsa przypominają wręcz wykonywanie wyroków. Nasz protagonista to człowiek dosłownie kilku słów. Wszystko, co ma do przekazania, wyraża przemocą.

Na tym polega zresztą główny pomysł na przedstawienie fabuły "Motor City". Twórcy ograniczyli dialogi do minimum. Podczas ponad stu minut projekcji pada mniej niż dziesięć zdań. Ponciroli woli opowiadać poprzez obraz i działania bohaterów. Nie buduje relacji między postaciami. Te są znane od początku, jak w wypadku gangstera i jego byłej dziewczyny, lub nie wymagają wytłumaczenia, bo zostały zawiązane na polu walki (tutaj kłaniają się Miller i jego towarzysze). Czy w filmie bez dialogów znajduje się więc tyle treści, by wypełnić nią tak duży metraż? Absolutnie nie. Tutaj na pomoc przychodzi ulubiony zabieg stylistyczny reżysera: slow motion.

Tak powoli, że aż śmiesznie

Zwolnione tempo jest obecne niemal w każdej scenie "Motor City". Dotyczy to zarówno sekwencji akcji, jak i nieprzemocowych konfrontacji między bohaterami. Nawet momenty dynamiczne, jak Sophia klnąca na Reynoldsa, korzystają z tego zabiegu. Oczywiście, slow motion ma swoją tradycję w kinie akcji. Trudno dziwić się, gdy zostaje zastosowany w scenie ucieczki z więzienia, a Miller niespiesznie kroczy w stronę kamery, gdy za nim coś efektownie wybucha (nie obraca się, bo cool faceci nie patrzą na eksplozje). Jednak w takiej dawce zabieg męczy, a w końcu wywołuje niezamierzony efekt komiczny.

Kłóci się to z tonacją filmu. "Motor City" traktuje siebie bardzo poważnie, a całą historię prezentuje miejscami nieznośną powagą. Nie znajdziemy tutaj ani jednego momentu ironii czy mrugnięcia okiem do widzów. Wszystko przedstawione jest z kamienną twarzą, a uśmiechy są zarezerwowane dla momentów dawnego szczęścia lub zupełnego zatracenia się w walce. To zadęcie także skutkuje w sposób odwrotny od zamierzonego. Trudno oglądać ten festiwal przemocy i w pewnym momencie nie zaśmiać się szczerze, przede wszystkim w trakcie kuriozalnego finału. W dodatku wszystko rozgrywa się w rytmie kolejnych szlagierów, które przygrywają w tle. Zwykle tekst piosenek nie ma wiele wspólnego z wydarzeniami na ekranie.

"Motor City" będzie filmem kultowym?

"Motor City" to kino zemsty, w którym slow motion jest serwowane w dawkach śmiertelnych, a każde ujęcie robi wrażenie przestylizowanego. Film Ponciroliego wydaje się produkcją, która bardzo chciałaby zyskać w przyszłości status kultowej. Tutaj wychodzi jego kolejny paradoks. Chociaż środki użyte przez twórców wywołują niezamierzone reakcje, ich główny cel zostaje ostatecznie osiągnięty. Dostajemy w swoje ręce kino, które daje prostą rozrywkę i angażuje. Tylko tyle i aż tyle.

5/10

"Motor City", reż. Potsy Ponciroli, USA 2025, premiera VOD: 26 listopada 2026 roku.

Film "Motor City" znalazł się w programie 17. American Film Festival, który odbył się we Wrocławiu w dniach od 17 do 22 listopada 2026 roku.