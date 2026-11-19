Łukasz Sikora miał wypadek. Uczelnia apeluje o pomoc dla młodego twórcy!

Łukasz Sikora ma 30 lat, to aktor i reżyser, student Reżyserii w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest synem znanego operatora i reżysera Adama Sikory.

5 września 2026 roku Łukasz Skora wracał na rowerze z pracy na planie filmowym i został potrącony przez samochód. Młody człowiek doznał rozległego urazu mózgu i został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Spędził w szpitalu 6 tygodni. Po tym czasie trafił do warszawskiego ośrodka "Budzik", gdzie trwa jego walka o powrót do zdrowia.

O pomoc dla swojego studenta apelują na władze i studenci Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

"Nie pozwólmy zasnąć jego marzeniom. Pomóżmy mu się obudzić. (...) Student Reżyserii Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach potrzebuje naszej pomocy. (...) Przed nim długa i wymagająca droga, obejmująca dalsze leczenie, specjalistyczne terapie i intensywną rehabilitację. To wszystko wiąże się z ogromnymi kosztami. Dlatego zwracamy się z apelem do społeczności naszego Wydziału, całego Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich osób związanych ze środowiskiem filmowym - pomóżmy Łukaszowi!" - można przeczytać na Instagramie.

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Do apelu dołączyła Agnieszka Smoczyńska, autorka filmów "Córki dancingu" i "Hot Spot": "Łukasz to jeden z najjaśniejszych i najwspanialszych ludzi jakich znam - pracował nad swoim filmem. Pomagał innym. Wypadek przerwał wszystko. Zbieramy pieniądze na jego leczenie".

Zbiórkę na leczenie i rehabilitację Łukasza znajdziecie tutaj!, otwiera się w nowym oknie

Zachęcamy do wsparcia zbiórki, ale również do udostępniania informacji o niej. Każda wpłata, każde udostępnienie i każdy gest solidarności mają znaczenie.

Łukasz Sikora: sylwetka twórcy

Łukasz Sikora urodził się 22 lipca 1995 roku. Zaczynał swoją przygodę z kinem jako aktor. Ma na swym koncie kilkanaście ról w takich produkcjach, jak "Piekło kobiet", "Porządny człowiek", "Czarny mercedes", "Autsajder", "Kochankowie z Marony".

Pracował jako asystent reżysera przy serialach "Ołowiane dzieci", "Piekło kobiet", "Gra z cieniem" oraz filmach "Kos" i "Strzępy". Przygotowywał się do realizacji swojego filmu.

W 2019 roku za rolę w filmie "Autsajder" Łukasz Sikora otrzymał na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni "Jańcio Wodnika" za największe odkrycie festiwalu.