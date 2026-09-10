Miliarder niezadowolony ze swojego filmowego portretu. Atakuje reżysera

"Musk" to najnowsze dzieło nagradzanego dokumentalisty Alexa Gibneya. Niemal czterogodzinna produkcja była zapowiadana jako "wyczerpująca i szczera analiza" najbogatszego człowieka na świecie. Laureat Oscara za "Kurs do Krainy Cienia" nie ukrywał, że jest krytycznie nastawiony do działalności właściciela platformy X, przede wszystkim poparcia dla administracji Donalda Trumpa i pracy w niej. Z kolei miliarder nazwał dokumentalistę "głąbem" w jednym ze wcześniejszych postów zamieszczonych na swoim profilu na platformie X.

Krytycy chwalą, Elon Musk krytykuje

"Musk" spotkał się z dobrym odbiorem krytyków. Dziennikarze zaznaczyli, że film jest angażujący mimo niemal czterogodzinnego metrażu. Zwracali jednak uwagę, że nie jest on w żaden sposób odkrywczy. Raczej nie przekona on fanów i przeciwników miliardera do zmiany zdania. "Namalowany przez Gibneya portret jest skrajnie niepokojący. Przekonująco obala wizerunek Muska jako wizjonerskiego wynalazcy i mistrza programowania. Zamiast tego przedstawia go jako problematycznego, aczkolwiek utalentowanego mistrza autopromocji" - napisał Robbie Colin z "Daily Telegraph". "To wstrząsający i ważny film, który potwierdza mistrzostwo Alexa Gibneya w formie dokumentalnej. Mistrzostwo niezwykle wnikliwie, a zarazem przystępne dla widza. Film uświadamia nam, że w postaci miliardera powinno nas przerażać, jak dba o własne interesy, przedstawiając je jako sprawę całego świata" - czytamy w recenzji Owena Gleibermanna z "Variety".

Alex Gibney na 83. MFF w Wenecji Andreas Rentz Getty Images

Tytułowy bohater filmu zaatakował reżysera w serii wpisów na platformie X. Miliarder zarzucił dokumentaliście "zupełny brak uczciwości" i nazwał go "zgorzkniałym starcem, który dawno stracił kontakt z rzeczywistością". Później stwierdził, że reżyser jest "okropnym człowiekiem", a film jest "chybionym atakiem". Dodał także, że dokument jest "okropnie nudny", bo trwa prawie cztery godziny. Następnie opublikował zdjęcie Gibneya z emotikoną kupy na głowie. "Zmiana na lepsze" - podpisał je.

Alex Gibney szukał w "Musku" zaskoczenia

Gibney pracował nad "Muskiem" od 2022 roku. Film miał początkowo zadebiutować w maju w czasie festiwalu w Cannes. Nie doszło do tego, ponieważ reżyser był w trakcie montażu nowych scen. W Wenecji "Musk" debiutował w sekcji pozakonkursowej. Wytwórnia Bleecker Street jest jednak pewna jego sukcesu. Zapowiedziała już, że zgłosi go do wyścigu o Oscara w kategorii Najlepszy Film.

W 2024 roku Gibney udzielił wywiadu portalowi "Deadline", w którym mówił, że nie interesuje go prosta ocena miliardera. "Ludzie mają o nim swoje opinie. Uważam, że wyzwaniem będzie pokazać coś, czego nikt nie spodziewa się zobaczyć. Informację, która gdzieś tam się ukrywa, chociaż pozornie jest widoczna gołym okiem. Szukamy czegoś takiego, co być może będzie zaskakujące dla widzów. To nie będzie historia 'za' lub 'przeciw' Elonowi. Nie jestem zainteresowany prostym stwierdzeniem, czy to buc, czy nie. Chodzi o sposób jego działania. Jestem pewny, że nasz film będzie odkrywczy i nowatorski formalnie" - zapewniał reżyser.

Kiedy premiera nowego dokumentu Alexa Gibneya?

Po festiwalu w Wenecji "Musk" zostanie pokazany w Toronto. Dokument trafi do amerykańskich kin 16 października 2026 roku. Później znajdzie się w ofercie platformy streamingowej HBO Max.