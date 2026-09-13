Między nimi było 15 lat różnicy. Po latach wyjawiła straszną prawdę o ich związku

"Dzieci gorszego Boga" opowiadały historię miłości Jamesa (William Hurt) i Sarah (Marlee Matlin), którzy poznają się w szkole dla niesłyszących w Nowej Anglii. On jest nowym nauczycielem instytucji, pełnym energii i dobrych chęci. Ona, niesłysząca od dziecka, pracuje tam jako sprzątaczka. Sarah początkowo unika kontaktu z Jamesem, jednak ten stopniowo przekonuje ją do siebie. Stara się także otworzyć dziewczynę na otaczający ją świat. Różnice charakteru i w podejściu do życia sprawiają, że ich związek jest bardzo burzliwy i targany skrajnymi emocjami.

"Dzieci gorszego Boga" debiutowały na scenie teatralnej

Podstawą filmu Haines była sztuka Marka Medoffa z 1979 roku. Fabułę oparł on na relacji niesłyszącej aktorki Phyllis Frelich i jej męża Roberta Steinberga. Pierwszy pokaz odbył się w ramach warsztatów teatralnych na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Meksyku, a małżonkowie wystąpili w rolach głównych. Wkrótce sztukę wystawiano na Broadwayu i West Endzie. Sceniczne "Dzieci gorszego Boga" zostały bardzo dobrze przyjęte przez widzów i krytyków. W 1980 roku otrzymały trzy nagrody Tony: dla najlepszej sztuki, aktorki (Frelich) i aktora (John Rubenstein, który zastąpił Steinberga w roli głównej).

Sukces sprawił, że Medoff zaczął myśleć o filmowej adaptacji romansu Jamesa i Sarah. Zaczął pisać scenariusz razem z Hesper Anderson. Ich tekst różnił się znacząco od scenicznej wersji. Dodano między innymi postać pani Norman, matki Sarah. W centrum historia nadal znajdował się jednak związek nauczyciela i sprzątaczki. Reżyserią był zainteresowany Alan Pakula. Zrezygnował on jednak, by skupić się na pracy nad "Wyborem Zofii". Projekt trafił do Marka Rydella, twórcy nagrodzonego trzema Oscarami "Nad złotym stawem". On także musiał zrezygnować. W końcu funkcję reżyserki objęła Randa Haines. Był to dla niej pierwszy pełnometrażowy film kinowy w karierze.

Marlee Matlin i William Hurt w filmie "Dzieci gorszego Boga" Paramount/Courtesy Everett Collection East News

Casting do głównych ról w adaptacji

Rolą Jamesa był początkowo zainteresowany Robert Redford. Pracował on nawet przez krótki czas z Medoffem nad scenariuszem. Ostatecznie w nauczyciela wcielił się William Hurt. Aktor przechodził w okresie zdjęć do filmu Haines najlepszy czas w swojej karierze. W maju 1985 roku otrzymał nagrodę w Cannes za występ w "Pocałunku kobiety pająka" Héctora Babenco. W marcu 1986 roku przyniósł mu on Oscara.

Większym problemem okazało się znalezienie odtwórczyni roli Sarah. Naturalnym wyborem wydawała się Frelich. Jednak miała ona ponad 40 lat i nie wypadłaby wiarygodnie jako 25-latka. Producenci rozpoczęli poszukiwania innej niesłyszącej aktorki. W pewnym momencie zwrócili uwagę na odtwórczynię jednej z drugoplanowych ról w scenicznej wersji sztuki Medoffa wystawianej w Chicago. Nazywała się Marlee Matlin i miała 19 lat. Przy pierwszym spotkaniu oczarowała ona wszystkich. Szybko stało się jasne, że film Haines będzie jej debiutem przed kamerą.

William Hurt w filmie "Dzieci gorszego Boga" Mary Evans/All Film Archive/Paramount Pictures East News

Marlee Matlin zapisała się w historii Oscarów

Podczas pracy nad filmem Matlin i starszy od niej o 15 lat Hurt rozpoczęli romans. Po zakończeniu zdjęć zamieszkali w Nowym Jorku. Razem pojawili się także na gali rozdania Oscarów w 1987 roku. "Dzieci gorszego Boga" okazały się sukcesem finansowym, a odbiór artystyczny był równie dobry. Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wyróżniła dzieło Haines pięcioma nominacjami: za produkcję roku, aktora (Hurt), aktorkę (Matlin), aktorkę drugoplanową (Piper Laurie, która wcieliła się w matkę Sarah) i scenariusz adaptowany. 21-letnia debiutantka jako jedyna wróciła do domu ze złotą statuetką. Stała się przy tym najmłodszą i pierwszą niesłyszącą osobą nagrodzoną w kategorii Pierwszoplanowa Rola Kobieca. Nagrodę odebrała z rąk Hurta, zeszłorocznego "najlepszego aktora". "Dziękuję całej obsadzie i ekipie, przede wszystkim Williamowi Hurtowi za jego ogromne wsparcie i miłość" - przekazała w mowie po odebraniu Oscara.

Marlee Matlin w filmie "Dzieci gorszego Boga" Mary Evans/All Film Archive/Paramount Pictures East News

Marlee Matlin wyznała po latach prawdę o związku z Williamem Hurtem

W 2009 roku Matlin opublikowała swoją autobiografię "I'll Scream Later", w której szczerze opisała swoje życie. Przyznała, że o nominacji do Oscara dowiedziała się, gdy była w ośrodku odwykowym. Od trzynastego roku życia walczyła z uzależnieniem. Największe wzburzenie wzbudziły jednak opisy jej relacji z Hurtem. Matlin przyznała, że w czasie dwuletniego związku była ofiarą przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej z jego strony.

Wieczór rozdania Oscarów szczególnie wyprowadził Hurta z równowagi. Matlin usłyszała od swojego partnera, że nie powinna wygrać. "Z jakiego powodu myślisz, że na to zasłużyłaś? Są setki aktorów, którzy pracowali przez lata na uznanie, a tobie ktoś po prostu to podarował. Pomyśl o tym" - miał powiedzieć jej Hurt. Matlin opisała także brutalną napaść, której doświadczyła ze strony pijanego partnera.

Po premierze książki aktor wydał oświadczenie. "Z tego, co pamiętam, oboje przeprosiliśmy siebie nawzajem i ciężko pracowaliśmy, żeby uzdrowić nasze życie. Oczywiście przeprosiłem ją i nadal będę przepraszał za wszelki ból, który spowodowałem. Wiem też, że oboje dojrzeliśmy. Życzę Marlee i jej rodzinie wszystkiego, co najlepsze" - czytaliśmy w nim. Gdy Hurt zmarł w marcu 2022 roku w wieku 71 lat, Matlin wspominała go w rozmowie dla portalu "Entertainment Tonight". "Straciliśmy wspaniałego aktora, a praca z nim na planie 'Dzieci gorszego Boga' będzie przeze mnie zawsze dobrze wspominana. Wiele się od niego nauczyłam jako aktorka. Był jedyny w swoim rodzaju" - przekazała.