Reżyser "Michaela" ma kłopoty z prawem

Antoine Fuqua twarzą potężnego skandalu w Hollywood. W piątek do sądu w Los Angeles trafił obszerny pozew, w którym William Rosenthal, właściciel jednego z miejscowych barów, oskarża amerykańskiego reżysera m.in. o napaść, agresję słowną i kierowanie w jego stronę rasistowskich komentarzy. Według relacji Fuqua miał również uderzyć mężczyznę w głowę pistoletem i grozić mu użyciem broni.

Cała sytuacja miała miejsce w lutym 2026 roku. Jak czytamy w dokumencie, Fuqua wraz z czterema innymi osobami (w tym ze swoją córką i synem) domagał się wejścia do baru Good Times at Davey Wayne's w Los Angeles.

Grupy nie wpuszczono do środka, ponieważ - zdaniem właściciela - Fuqua i jego znajomi byli wówczas pod wpływem alkoholu. W reakcji na odmowę wejścia jedna z osób miała opluć menedżera lokalu. Ten zażądał, aby grupa oddaliła się od miejsca zdarzenia.

Miał grozić właścicielowi baru. Hollywoodzki reżyser oskarżony

Niecałą godzinę później Fuqua ponownie zjawił się w barze i oskarżył go o użycie gazu pieprzowego wobec jego córki. Rosenthal zaprzecza, jakoby miał dopuścić się jakiejkolwiek przemocy. Co więcej, z uwagi na zaistniałą sytuację reżyser oraz jego syn Brando mieli wpaść w szał i wymachiwać bronią w jego stronę. Twórca "Michaela" miał przykładać Rosenthalowi pistolet do głowy, wzbudzając realne obawy o własne życie. Wkrótce obaj mężczyźni zniknęli z okolic baru.

Menedżer baru podaje, że w wyniku incydentu doznał poważnych obrażeń fizycznych, w tym urazu głowy, złamania nosa i widocznych okaleczeń, jak również trwałych problemów psychicznych, takich jak zespół stresu pourazowego (PTSD). Rosenthal cierpi również na przewlekły stres wywołany zajściem, który może mieć charakter trwały.

Mężczyzna domaga się zadośćuczynienia w wysokości co najmniej 50 tysięcy dolarów. Jak przekazali w oświadczeniu przedstawiciele Antoine'a Fuquy, reżyser nie przyznaje się do winy.