Media żyły ich miłością. Później nie szczędził jej ostrych komentarzy

Richards i Sheen poznali się w 2000 roku na planie filmu "Dobre rady". Rok później spotkali się ponownie, gdy aktorka wystąpiła gościnnie w sitcomie "Spin City". Sheen był jego gwiazdą. W październiku 2001 roku udali się na pierwszą randkę. Jak zdradziła Richards w rozmowie z "People", to ona zainicjowała pocałunek. "Był bardzo uprzejmy, prawdziwy dżentelmen" - mówiła o swoim nowym partnerze. Po drugiej randce była pewna, że się pobiorą. Sheen oświadczył się niecałe trzy miesiące później. Później wyznała, że wiedziała o kontrowersjach związanych z aktorem. Utrzymywała, że na początku relacji był on trzeźwy.

Reklama

Para pobrała się w czerwcu 2002 roku. We wrześniu 2003 roku poinformowali, że spodziewają się pierwszego dziecka. Ich córka Sami przyszła na świat 9 marca 2004 roku. Pod koniec roku Richards była ponownie w ciąży. "Nie mogliby sobie wyobrazić lepszego prezentu na święta" – przekonywał Chuck James, agent aktorki.

Zdjęcie Charlie Sheen i Denise Richards / Jim Spellman / Contributor / Getty Images

Charlie Sheen i Denise Richards. Aktorka ukrywała przed córkami prawdę o ich ojcu

Jednak już w marcu 2005 roku Richards złożyła pozew o rozwód. Jako powód podała "różnice nie do pogodzenia". "Jesteśmy bardzo zasmuceni ostatnimi wydarzeniami. W trosce o naszą córkę Sami, nasze nienarodzone dziecko i siebie nawzajem prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie" – podali oboje przez swoich przedstawicieli.

Lola Rose, ich druga córka, urodziła się w czerwcu 2005 roku. Sheen zdradził wtedy w magazynie "Extra", że para stara się rozwiązać drażliwe kwestie Także Richards miała żywić nadzieję, że oboje do siebie wrócą. Jednak w styczniu 2006 roku pojawiły się wiadomości, że proces rozwodowy postępuje. "Denise i Charlie chcą rozwiązać kwestie dotyczące opieki nad dziećmi" – przekazali rzecznicy aktorów. Rozwód sfinalizowano w listopadzie 2006 roku. W tym czasie oboje byli już w nowych związkach.

Po latach Richards przyznała w programie "The Real Housewives of Beverly Hills", jak czuła się, gdy, będąc w zaawansowanej ciąży, zdecydowała się na rozwód. "Gdy spodziewałam się Loli, sprawy zaczęły się zmieniać bardzo szybko. To było bardzo mroczny i toksyczny czas" – wspominała. Dodała, że często pomagała zatuszować kontrowersyjne zachowania swojego byłego męża.

Z kolei w podcaście "Divorced Not Dead" przyznała, że zwlekała z rozwodem, ponieważ bała się rozpadu rodziny. "Nie ma na to instrukcji, zwłaszcza gdy jesteś osobą publiczną, a ja musiałam sobie z tym poradzić" – mówiła, przyznając, że być może jej decyzje źle wpłynęły na ich córki. "Bardzo chroniłam [Sheena], a potem dziewczynki dorosły i znajomi mówili im różne rzeczy, a ja kłamałam i go kryłam. Teraz są bardziej świadome wielu rzeczy. Dlatego nie wiem, czy wyrządziłam im krzywdę".

Zdjęcie Denise Richards i Charlie Sheen / Lee Celano / Contributor / Getty Images

Charlie Sheen. Kolejne problemy i załamanie kariery aktora

Walka o opiekę nad córkami wciąż trwała. We wrześniu 2007 roku Richards oskarżyła Sheena o wywieranie na nie złego wpływu. Wskazała także na liczne obyczajowe skandale, których bohaterem był jej dawny mąż. "Matka moich dzieci najwyraźniej nie jest zainteresowana odpowiedzialnym i wspólnym wychowywaniem oraz moimi relacjami z córkami" – odpowiedział aktor.

W kolejnych latach Sheen wziął ślub z aktorką Brooke Mueller. W 2009 roku na świat przyszli ich bliźniacy Bob i Max. Małżeństwo rozpadło się dwa lata później, a aktorka otrzymała opiekę nad chłopcami. Odebrano jej ją w 2013 roku w związku z problemami z zakazanym substancjami. Ich czasową opiekunką została Richards. Po jakimś czasie przekazała chłopców do brata Mueller.

W międzyczasie Sheen przechodził najgorszy okres swej kariery, chociaż za jeden odcinek sitcomu "Dwóch i pół" dostawał prawie dwa miliony dolarów. Wszystkich coraz bardziej niepokoiło jego zachowanie, wynikające z problemów z używkami. W 2011 roku po serii katastrofalnych wywiadów, w których obrażał wszystkich i wygadywał najdziksze bzdury, został zwolniony z "Dwóch i pół". Media informowały o jego kolejnych związkach ze sporo od niego młodszymi gwiazdami filmów dla dorosłych.

Zdjęcie Charlie Sheen i Denise Richards w serialu "Dwóch i pół" / CBS Photo Archive / Contributor / Getty Images

Charlie Sheen i Denise Richards. Kolejne spięcia byłych małżonków

W 2015 roku w dzień ojca Sheen zaatakował Richards w mediach społecznościowych. W serii wpisów na Twitterze (dziś platformie X) obrażał ją, wyzywając między innymi od wyrodnych matek. Gdy w listopadzie 2015 roku aktor poinformował, że jest nosicielem wirusa HIV, Richards ujawniła, że wiedziała o jego diagnozie wcześniej. Dodała, że do zakażenia doszło po ich rozstaniu. Ani ona, ani jej córki nie były nosicielkami wirusa.

Rok później Richards pozwała byłego męża za niewywiązanie się ze wcześniejszych postanowień finansowych. Domagała się od niego 1,2 miliona dolarów zadośćuczynienia. Oskarżała go między innymi o usunięcie jej oraz ich córek z posiadłości w Beverly Hills, a także niezapewnienie im nowego miejsca zamieszkania. Sheen uważał, że aktorka nie ma na co narzekać, ponieważ co rok otrzymuje od niego 660 tysięcy dolarów alimentów. "To pieniądze moich córek, nie moje lub jego" – odpowiedziała Richards. Mimo tych konfliktów Sheen pojawił się we wrześniu 2018 roku na ślubie byłej żony z Aaronem Phypersem. "Nieważne, co zaszło między mną i Charlie’em, zawsze zaproszę go na wydarzenie, które będzie dotyczyło naszych dzieci i mnie" – przyznała w programie "The Real Housewives of Beverly Hills".

Charlie Sheen i Denise Richards. Różnili się w sprawie decyzji ich córki

W 2023 roku Sami założyła konto na jednym z płatnych serwisów społecznościowych, na którym zaczęła publikować swoje zdjęcia i filmy. Sheen odniósł się do tego krytycznie, z kolei Richards broniła jej decyzji. "Ona mogła to zrobić, żeby wkurzyć swojego ojca" – gdybały media plotkarskie. "Ona nic tam nie pokazuje. […] Tylko droczy się z widzami" – uspokajała osoba z otoczenia rodziny.

Sheen zmienił swoją postawę po rozmowie z Richards. "Sami rozpoczyna nową przygodę. Teraz bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, by mogła liczyć na wsparcie rodziców. Będzie go miała pod dostatkiem" – napisał w oświadczeniu dla "Entertainment Tonight".

Zdjęcie Charlie Sheen i Denise Richards na premierze filmu "aka Charlie Sheen" / Unique Nicole / Contributor / Getty Images

Charlie Sheen. Będzie kolejny ślub?

We wrześniu Sheen opublikował autobiografię "The Book of Sheen", w której odnosił się do swojego dawnego zachowania. Na Netfliksie ukazał się z kolei dokument "aka Charlie Sheen", także traktujący o towarzyszących mu od lat kontrowersjach. W rozmowie z "People" aktor odniósł się do swego burzliwego życia małżeńskiego. Zdradził, że ze względu na dzieci, które mieszkały z nim w ostatnich latach, nie jest aktywny uczuciowo. "Jestem wciąż otwarty na miłość. Nie na ślub" – żartował.