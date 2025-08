Informację o śmierci Anderson potwierdziła jej rzeczniczka Cheryl J. Kagan. Aktorka zmagała się od dłuższego czasu z chorobą. "Ze złamanym sercem informujemy o odejściu naszej ukochanej żony, matki i babci" – napisali jej bliscy w oświadczeniu, które opublikowało Associated Press.

Urodzona 5 sierpnia 1945 roku Anderson debiutowała w wieku 21 lat w filmie "Nevada Smith" u boku Steve’a McQueena. Później przez niemal dekadę nie mogła znaleźć kolejnej roli. W drugiej połowie lat 70. XX wieku zaczęła otrzymywać epizody w serialach telewizyjnych.

Loni Anderson. To była rola jej życia

Przełomem w jej karierze okazał się sitcom "WKRP in Cincinnati" (1978-1982) stacji CBS, w którym wcieliła się z zaradną recepcjonistkę Jennifer Marlowe. Jej rola spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Anderson otrzymała za nią trzy nominacje do Złotych Globów i dwie do Emmy.

Po zakończeniu emisji "WKRP in Cincinnati" aktorka czuła się zaszufladkowana. Wciąż występowała, chociaż nigdy nie otrzymała już roli na miarę Marlowe. W XXI wieku sporadycznie pojawiała się na ekranie. W 2023 roku mogliśmy ją zobaczyć po raz ostatni za sprawą świątecznej komedii "Ladies of the '80s: A Divas Christmas" stacji Lifetime.

Zdjęcie Burt Reynolds i Loni Anderson w 1992 roku / Kypros / Contributor / Getty Images

Loni Anderson i Burt Reynolds. Ich rozwodem żyły media

Anderson wychodziła za mąż czterokrotnie. Szczególnie głośne było jej trzecie małżeństwo – z aktorem Burtem Reynoldsem. Para wystąpiła razem w koszmarnie przyjętej komedii "Stroker Ace", za którą Anderson otrzymała dwie nominacje do Złotej Maliny. Pobrali się w 1988 roku. Ceremonia odbyła się na ranczu aktora na Florydzie i była relacjonowana przez najważniejsze media w kraju.

Rozstali się pięć lat później. Ich rozwód był głośny i pełen wzajemnych oskarżeń. Reynolds przyznał w rozmowie z "People", że ślub z Anderson był "naprawdę głupią decyzją". "Powinienem wiedzieć, że nie żenisz się z aktorką" – narzekał. W swojej autobiografii przyznał, że częstym tematem kłótni były sprawy materialne. Anderson miała nie liczyć się z pieniędzmi. Oskarżał ją także o romanse i zaniedbywanie ich dzieci.

Aktorka zaprzeczyła jego słowom. Przyznała także, że była zaskoczona, gdy otrzymała papiery rozwodowe. Według niej nic nie wskazywało na to, że w ich związku działo się źle. W swojej biografii wyjawiła jednak, że Reynolds miał problem z lekami. Miał także stosować wobec niej przemoc psychiczną. Ich rozwód sfinalizowano w 1994 roku.