Gérard Depardieu wycofał apelację. Przyjął wyrok sądu

Gérard Depardieu, legendarny francuski aktor, producent filmowy i reżyser w ostatnich latach stał się twarzą jednego z największych skandali współczesnego Hollywood. W maju 2025 roku gwiazdora uznano za winnego napaści seksualnej na dwie kobiety. Do przestępstw miało dojść cztery lata wcześniej na planie filmu "Les volets verts".

Sąd skazał Depardieu na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Został również wpisany do rejestru przestępców seksualnych. Artysta był nieobecny podczas rozprawy.

Od początku procesu aktor przekonywał, że jest niewinny. Po zapadnięciu wyroku jego obrońcy zapowiedzieli złożenie apelacji od decyzji sądu.

Zwrot w sprawie słynnego aktora. Opublikował przeprosiny

Zwrot w tej kwestii nastąpił w poniedziałek 16 listopada, czyli w dniu planowanej rozprawy apelacyjnej. Po latach odpierania zarzutów i posądzania kobiet o rzekome działanie na jego niekorzyść, Depardieu wycofał się z wniosku o apelację i przyjął zeszłoroczny wyrok.

W oświadczeniu opublikowanym przed rozpoczęciem rozprawy w sądzie w Paryżu aktor przeprosił ofiary za wyrządzoną im krzywdę.

"Sąd wydał decyzję. Zostałem uznany za winnego. Przyjąłem to do wiadomości i przyjmuję ten wyrok. W związku z tym zdecydowałem o wycofaniu apelacji" - poinformował aktor.

"Postępowania sądowe przysparzają wiele cierpienia. Wszystko wymknęło się spod kontroli... łącznie z moją linią obrony. W tej historii wiele osób ucierpiało. Nie mogę cofnąć czasu. Zrozumiałem, że byłem częścią świata, który przestał już istnieć" - dodał.

Pozew przeciwko Depardieu. "Filmowy gigant upadł"

Głos w sprawie zabrały również kobiety, które wytoczyły aktorowi proces o napaść. Jedna z nich, posługująca się pseudonimem Sarah, wyraziła ulgę z powodu zakończenia sądowej batalii.

"Czuję ogromną ulgę, bo ta walka dobiegła końca. Filmowy gigant upadł" - stwierdziła, cytowana przez BBC.

"Zwyciężyłyśmy i przyjmujemy to z podniesioną głową" - dodała kolejna oskarżycielka o pseudonimie Amélie.

Depardieu, który ma na koncie role w ponad 200 filmach, przez lata był jedną z najbardziej cenionych gwiazd europejskiego kina. Po licznych oskarżeniach o niestosowne zachowania na planie zdjęciowym i poza nim, aktor coraz rzadziej pojawiał się publicznie, a jego dalsza kariera stanęła w miejscu.

W wydanym oświadczeniu Depardieu stwierdził, że nie miał na celu nikogo skrzywdzić, jednak rozumie, iż popełnił na swojej drodze wiele błędów. Przyznał, że podczas prac na planie chował się za "rubasznym" poczuciem humoru i niektóre z jego gestów i słów "nie pozostały bez konsekwencji".

Gérard Depardieu został skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Przez dwa lata będzie również pozbawiony praw wyborczych.