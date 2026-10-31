Legenda kina nie nakręciła wymarzonego projektu. Winny jest jeden aktor

Dlaczego "Kleopatra" nie powstała?

Ponad dekadę po tym, jak atak hakerski na Sony wstrząsnął Hollywood, Martin Scorsese wciąż odczuwa skutki tego cyfrowego zamachu, za którym stały władze Korei Północnej.

Nagrodzony Oscarem reżyser zdradził, jak zakrojony na szeroką skalę atak - będący odpowiedzią na film "Wywiad ze Słońcem Narodu" z 2014 roku, w którym wystąpił Seth Rogen - "zrujnował wszystko" w kontekście planowanego przez niego filmu o Kleopatrze, w którym główną rolę miała zagrać Angelina Jolie.

"Pamiętasz, że swego czasu mieliśmy zrobić 'Kleopatrę'? Potem jednak ktoś zażartował z [Kim Dzong Una - przyp. red.], on się wściekł i zemścił się na studiu Columbia" - powiedział Martin Scorsese swojej córce Francesce w podcaście "Crafty". "Chodzi o Setha Rogena, prawda? Kim Dzong Un się zdenerwował i przez to 'Kleopatra' przepadła" - dociekała.

"Mieliśmy to zrobić. Mieliśmy gotowy scenariusz. Angelinę Jolie. Wszystko było już ustalone. Miała wcielić się w Kleopatrę. Zapowiadało się naprawdę doskonale" - tłumaczył Scorsese.

Gdy Francesca powiedziała ojcu, że jest "wściekła" z powodu losu filmu, Martin rzucił żartobliwie: 'Cóż, powiedz to Sethowi, bo wszystko zepsuli. Tylko dlatego, że Kim Dzong Un nie ma poczucia humoru'".

Martin Scorsese i Seth Rogen: Życie naśladuje sztukę

W filmie "Wywiad ze Słońcem Narodu", którego współscenarzystami i reżyserami są Seth Rogen oraz Evan Goldberg, prowadzący program o celebrytach Dave Skylark (James Franco) wraz ze swoim producentem Aaronem Rapaportem (Rogen) zdobywają szansę na przeprowadzenie wyjątkowego wywiadu z Kim Dzong Unem (Randall Park). Gdy dowiaduje się o tym CIA, werbuje obu mężczyzn, by zgładzili północnokoreańskiego dyktatora.

Mimo nieprzewidzianych konsekwencji, jakie wywołał "Wywiad ze Słońcem Narodu", Scorsese i Rogen pozostają w dobrych relacjach. Scorsese wystąpił nawet w roli samego siebie w premierowym odcinku serialu Rogena "Studio", dostępnym na platformie Apple TV. Biorąc pod uwagę, że grany przez Rogena szef studia, Matt Remick, doprowadza do skasowania wymarzonego projektu Scorsese, czyżby ten wątek był kolejnym przykładem zjawiska, w którym życie naśladuje sztukę?