Larry Poindexter nie żyje. Aktor, który w swojej karierze wystąpił w ponad 200 produkcjach, zmarł w wieku 66 lat.

Poindexter został potrącony przez samochód 13 listopada w Studio City, gdy przechodził przez ulicę, aby kupić kolację. W wyniku wypadku doznał złamania żeber i trafił do szpitala.

Agent aktora, Harry Gold, ujawnił nowe szczegóły dotyczące ostatnich dni życia Poindextera. Jak twierdzi, lekarze początkowo nie uznali jego obrażeń za poważne.

"Zabrali go do szpitala na obserwację i nastawienie kilku złamanych kości, a potem zmarł" - przekazał w rozmowie z NBC News.

Jak podaje Deadline, w dniu śmierci aktor miał przejść operację złamanych żeber.

Larry Poindexter: kariera

Larry Poindexter urodził się w 1959 roku. Przez ponad cztery dekady pojawiał się na małym i dużym ekranie. Widzowie mogą pamiętać go m.in. z filmu "S.W.A.T. Jednostka specjalna" z 2003 roku, w którym wcielił się w kapitana Thomasa Fullera.

W jego filmografii znalazły się także liczne seriale, w tym "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Szpital miejski", "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas", "Agenci NCIS", "Dni naszego życia". Po raz ostatni oglądaliśmy go jeszcze w tym roku w serialu "Prawnik z Lincolna".