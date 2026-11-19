Zagraniczne media donoszą o śmierci Larry'ego Poindextera. Aktor zmarł 18 listopada w wieku 66 lat. Kilka dni wcześniej uległ poważnemu wypadkowi.

Poindexter został potrącony przez samochód 13 listopada w Studio City, gdy przechodził przez ulicę. W wyniku wypadku doznał złamania żeber i trafił do szpitala. Zmarł, oczekując na operację.

Larry Poindexter: kariera

Larry Poindexter urodził się w 1959 roku. Przez ponad cztery dekady pojawiał się na małym i dużym ekranie. Widzowie mogą pamiętać go m.in. z filmu "S.W.A.T. Jednostka specjalna" z 2003 roku, w którym wcielił się w kapitana Thomasa Fullera.

W jego filmografii znalazły się także liczne seriale, w tym "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze", "Szpital miejski", "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas", "Agenci NCIS", "Dni naszego życia". Po raz ostatni oglądaliśmy go jeszcze w tym roku w serialu "Prawnik z Lincolna".

Poindexter był żonaty z Carol Kritzer, z którą miał dwóch synów: Reesa i Jake'a.