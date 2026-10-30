"Labirynt Fauna": Guillermo Del Toro pokazał, że jest wizjonerem

Dziś Guillermo Del Toro jest reżyserem z ugruntowanym hollywoodzkim dorobkiem. To zdobywca trzech Oscarów (najlepszy film i najlepszy reżyser za "Kształt wody" oraz za animację "Pinokio"), współtwórca trylogii "Hobbit" i reżyser wysokobudżetowych widowisk, jak netflixowy "Frankenstein" czy "Zaułek koszmarów". W 2006 roku Del Toro był jednak znany głównie z nakręcenia sequelu "Blade 2. Wieczny łowca" oraz "Hellboya". Wyrosły z hiszpańskojęzycznych horrorów ("Kręgosłup diabła") meksykański reżyser właśnie "Labiryntem Fauna", otwiera się w nowym oknie pokazał, że jest wizjonerem z własnym i niepowtarzalnym stylem opowiadania. Dowiódł też, że upór w walce o artystyczną niezależność może się opłacić.

Producenci z Hollywood chcieli dać mu duże pieniądze, o ile akcja filmu zostanie przeniesiona do USA. On jednak uparł się na osadzenie swojej mrocznej baśni w czasie rodzącego się reżimu generała Franco. Ostatecznie hiszpańskojęzyczny film, mający budżet 19 mln dolarów, zarobił na świecie prawie 90 mln dolarów. "Labirynt Fauna" dostał też 6 nominacji do Oscara, które zamieniły się w trzy statuetki (charakteryzacja, scenografia i zdjęcia).

Co naprawdę kryje w sobie podziemny świat?

Bohaterkami filmu są nastoletnia Ofelia (fenomenalna 11-letnia Ivana Baquero) i jej ciężarna matka Carmen (Ariadna Gill), które przenoszą się do domu na wsi, na wojskowy posterunek trzymany twardą ręką przez kapitana Vidala (Sergi López).

Carmen po śmierci męża związuje się z brutalnym żołnierzem oddanym nowemu reżimowi. Pragnie spokoju oraz stabilizacji dla siebie i swojej córki - nawet za cenę relacji z człowiekiem złym. A na Vidalu ciąży cień jego ojca, którego militarne dziedzictwo próbuje wypełnić. Za wszelką cenę. Ofelia z kolei ucieka w świat fantazji. Z pomocą gosposi Mercedees (Maribel Verdú), która jest też agentką partyzantów, odkrywa tajemniczy labirynt prowadzący do magicznego uniwersum Fauna (Doug Jones).

Czy jest to rzeczywistość wymyślona przez samotną i przerażoną dziewczynkę? Czy może las, w którym nadal toczy się wojna między niedobitkami z republikańskiej partyzantki z frankistami, naprawdę kryje w sobie podziemny świat?

Kadr z filmu "Labirynt Fauna" materiały prasowe

"Labirynt Fauna": baśń przekraczająca granice gatunku

"Labirynt Fauna" jest baśnią przekraczającą granice swojego gatunku. Mroczny las i potwory kryjące się w labiryncie są dla dziecka wybawieniem od zła, jakie czyha w domu. Faun symbolizuje nieposłuszeństwo wobec opresyjnej władzy, mającej twarz zimnego i bezwzględnego siepacza w mundurze, pragnącego jedynie mieć syna. Nawet kosztem życia i zdrowia matki Ofelii. "Labirynt Fauna" balansuje między baśnią w duchu braci Grimm, a polityczną opowieścią o sprzeciwie wobec autorytarnego reżimu. Polityczne fantasy? W dużym stopniu. Sam tytuł nawiązuje przecież do klasycznej książki "Hiszpański labirynt" Geralda Brenana z 1943 roku, która opisywała przyczyny wojny domowej w Hiszpanii.

Przekaz ideologiczny i polityczny w "Labiryncie Fauna" jest jasno określony. Zło ma tutaj twarz wyłącznie armii generała Franco, która jest potworniejsza niż najstraszniejsze kreatury z magicznego labiryntu. Del Toro nie wspomina, że przedstawieni przez niego, niemal jako religijni męczennicy i mityczni herosi, republikanie byli wspierani przez Związek Sowiecki. Część z nich chciała wprowadzić w Hiszpanii komunizm. Wojna domowa w Hiszpanii była zresztą poligonem doświadczalnym przed II wojną światową (frankistów wspierał Hitler z Mussolinim).

Del Toro jest jednak Meksykaninem i katolikiem, więc rewolucyjny duch Ameryki Południowej od urodzenia mocno buzuje mu w krwi. Jego katolickie wychowanie jest widoczne nawet w konstrukcji najbardziej przerażającej postaci, jaką Ofelia spotyka w labiryncie. Niektórzy dopatrują się w Bladym człowieku postaci zainspirowanej Ihezal z "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego. Jednak oczy umieszczone na dłoniach są zaczerpnięte z symboliki katolickiej (św. Łucja jest często przedstawiana z oczami na tacy), co przyznawał w wywiadzie sam Del Toro. Wątek poświęcenia, męczeństwa i zmartwychwstania są w "Labiryncie Fauna" absolutnie kluczowe. Jednocześnie Del Toro rozprawia się tutaj z kolaboracją hierarchów Kościoła katolickiego z frankizmem, dając upust gniewu, jaki wciąż jest silny w Hiszpanach.

Po latach film nadal wizualnie zachwyca i pokazuje cenę walki ze złem

Wizualność "Labiryntu Fauna", czerpiąca z wielu archetypów europejskiej kultury (od obrazów Goi do baśni Andersena i Grimm), różni ten film od wysokobudżetowych widowisk z Hollywood. Wiele kadrów może być analizowanych przez historyków europejskiej sztuki. Ilość symboliki, zimne kolory wspaniale namalowane przez operatora Guillermo Navarro i specyficzny wygląd samego Fauna, będącego połączeniem mitologicznego pół człowieka i pół zwierzęcia, to wszystko spowodowało, że film Del Toro nadal wizualnie zachwyca.

Dziś, w czasach gdy odradza się fascynacja autorytaryznem, "Labirynt Fauna" pokazuje, też jaka jest cena walki ze złem. Nieposłuszeństwo i łamanie zasad mogą być cnotą, o ile są stosowane w szczytnym celu. Potwór kryje się natomiast za maską harmonii i porządku, a z pozoru ciemny labirynt może być jedynym ratunkiem. Trzeba tylko pokonać własny strach i rozpoznać, gdzie kryje się realne zło.

Warto na nowo wejść do tego labiryntu. 20 lat temu był on jednak inny. Może dziś jest nawet bardziej przerażający.