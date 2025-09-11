Kuriozalna historia. Chciał odebrać sobie życie, ale nie zdążył, bo... go zabili

"Zapiski śmiertelnika": O filmie

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce odebrać sobie życie. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który również odebrał sobie życie. Próbuje odwieść syna od tego samego.

"Zapiski śmiertelnika" to nowy film uznanego reżysera Macieja Żaka ("Ławeczka"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Magdalena Boczarska ("Różyczka"), Magdalena Popławska ("Atak paniki"), Marian Dziędziel ("Wesele"), Agata Turkot ("Wesele"), Paweł Tomaszewski ("Chrzest").

Reklama

"Zapiski śmiertelnika" to zabawna przypowieść o życiu i śmierci dojrzałego mężczyzny. W pożegnalnym liście do żony pisze o rozczarowaniu, niespełnieniu, utraconej miłości. To nie jest dramat psychologiczny. Tu nic nie jest oczywiste. Historia opowiedziana w zaskakującej konwencji z nutą realizmu magicznego. W sennej aurze nadmorskiego kurortu po sezonie bohaterowi przydarzają się tragikomiczne sytuacje. Nieproszeni goście, zbyt dociekliwy policjant, nieoczekiwana kochanka prowadzą do zaskakującego finału" - mówi reżyser Maciej Żak

Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym.14 listopada "Zapiski śmiertelnika" będzie można oglądać w kinach w całej Polsce.