Kultowy horror wraca na ekrany. Wiemy, kiedy podbije kina

"Blair Witch Project", wydany w 1999 roku, to jeden z najbardziej udanych komercyjnie filmów niezależnych wszech czasów, który zarobił prawie 250 milionów dolarów w światowym box office przy minimalnym budżecie. Okazuje się, że produkcja, która opiera się na materiałach "found footage" i pokazuje historię trzech studentów filmowych, którzy znikają bez śladu, powróci na ekrany w nowej wersji.

"Blair Witch Project": reboot kultowego horroru podbije kina

Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group, określił film jako "nową wizję", która "przywróci ten klasyk horroru nowemu pokoleniu". Produkcję wyreżyseruje Dylan Clark, a scenariusz napisał Chris Thomas Devlin. Producentami wykonawczymi remake'u są twórcy filmu z 1999 roku: Eduardo Sánchez, Daniel Myrick i Gregg Hale, a także członkowie obsady oryginalnej wersji, Joshua Leonard i Michael C. Williams.

Przypomnijmy, że kultowy horror doczekał się kontynuacji w 2000 roku, która nie zdobyła takiej popularności jak oryginał.

Kiedy premiera?

Lionsgate zaplanowało premierę filmu na 24 września 2027 roku.

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