Koszmar powraca. Jest zwiastun nowej odsłony uwielbianej serii horrorów

Gdy nowy zabójca w masce Ghostface’a pojawia się w spokojnym miasteczku, w którym Sidney Prescott (Neve Campbell) ułożyła sobie życie, spełniają się jej najgorsze koszmary. Celem szaleńca (lub szaleńców, jak uczy nas historia "Krzyków") staje się jej córka Tatum (Isabel May). Zdeterminowana, by chronić swych bliskich, Sidney musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i raz na zawsze zakończyć ten koszmar.

"Krzyk". Dlaczego Neve Campbell nie wystąpiła w siódmej części cyklu

Dla Campbell to powrót do "Krzyku" po nieobecności w szóstej części serii. Aktorka zrezygnowała ze swojego udziału w niej, ponieważ nie zgodziła się na zaoferowaną jej kwotę. "Jako kobieta musiałam pracować niezwykle ciężko w czasie swojej kariery, by podkreślić moją wartość, przede wszystkim jeśli chodzi o 'Krzyk'" - mówiła o powodach swojej decyzji. - "Myślę, że złożona mi oferta nie przekładała się na wartość, którą wniosłam do serii".

"Decyzja o odejściu była bardzo trudna. Do wszystkich fanów 'Krzyku': Kocham was. Zawsze niesamowicie mnie wspieraliście. Jestem wdzięczna wam i wszystkiemu, co dała mi ta seria w czasie ostatnich 25 lat" - dodała aktorka w 2022 roku.

"Krzyk VII". Film stracił nagle swoje gwiazdy i reżysera

Campbell nie planowała także pojawić się w siódmym horrorze o zabójcy w charakterystycznej masce. Produkcja napotkała jednak spore kłopoty. Najpierw straciła swoje gwiazdy, czyli Melissę Barrerę i Jennę Ortegę. Później ze stanowiska zrezygnował także Christopher Landon, reżyser i scenarzysta.

Campbell przyznała wówczas, że kłopoty serii ją smucą i ma nadzieję, że producenci podejmą jak najlepsze decyzje. "Kocham ten cykl. Kocham go z powodu Wesa [Cravena — zmarłego w 2015 roku reżysera pierwszych czterech filmów]. Kocham go za wszystkie osoby, które były z nim związane, także za nowych członków obsady. Mam nadzieję, że to wszystko się nie rozleci" - mówiła.

W pewnym momencie padło pytanie, czy aktorka rozważyłaby powrót do "Krzyku". "Gdyby zaszły odpowiednie okoliczności? Tak" - odpowiedziała. Zaraz dodała, że wciąż stoi na stanowisku, że oferta złożona jej przy okazji szóstej części cyklu była uwłaczająca, biorąc pod uwagę fakt, że była twarzą serii przez ponad ćwierć wieku. "Zobaczymy" - skwitowała.

Zdjęcie Neve Campbell powraca do serii horrorów w "Krzyku VII"

„Krzyk VII”. Neve Campbell o powrocie do serii

Krótko później okazało się, że gwiazda oraz producenci doszli do porozumienia i Campbell zobaczymy w siódmej odsłonie "Krzyku".

"Jestem podekscytowana, że mogę to ogłosić. Sidney Prescott powraca. Granie jej w serii 'Krzyk' zawsze było zaszczytem. Moje uznanie dla tych filmów i to, co dla mnie znaczą, nigdy nie osłabło. Jestem bardzo dumna, że mogę poinformować, iż zostałam poproszona w bardzo grzeczny sposób o powrót do tej postaci. Jestem tym bardziej szczęśliwa, że mogąc brać udział w tych filmach u boku mistrza horroru, Wesa Cravena, a potem Matta i Tylera, zawsze marzyłam, jak byłoby wspaniale, gdyby jeden z tych filmów wyreżyserował Kevin Williamson. A teraz się to wydarzy. To on wyreżyseruje 'Krzyk VII'! To zawsze było jego dziecko i to on wymarzył sobie ten świat. Kevin jest dla mnie nie tylko inspiracją jako artysta, ale także przyjacielem od lat. Mam nadzieję, że fani serii są tak samo podekscytowani, jak ja" - wyznała aktorka na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

Kevin Williamson, o którym wspomniała Campbell, był autorem scenariusza pierwszej części "Krzyku", która w 1996 roku zrewolucjonizowała gatunek slashera. W kolejnych latach tworzył scenariusze do takich filmów, jak "Koszmar minionego lata", "Oni" czy "Jak wykończy panią T.?". Ten ostatni tytuł był jego reżyserskim debiutem. Ma również na koncie sequel "Krzyku" oraz jego czwartą część. Nigdy jednak nie stał za kamerą przy okazji tego cyklu.

"Krzyk VII". Kiedy premiera?

"Krzyk VII" wejdzie do kin 27 lutego 2026 roku. Oprócz Campbell na ekranie zobaczymy znanych z poprzednich odsłon Courteney Cox, Davida Arquette’a, Scotta Foleya, Matthew Lillarda, Jasmin Savoy Brown i Masona Goodinga, a także nowe twarze: Joela McHale’a, Isabel May, Celeste O’Connor, Asę Germanna, Mckennę Grace, Sama Rechnera, Michelle Randolph, Jimmy’ego Tatro, Annę Camp, Marka Consuelosa i Ethana Embry’ego.