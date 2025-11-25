"Egzorcysta": kultowy horror z lat 70.

"Egzorcysta" z 1973 roku to jeden z najbardziej kultowych horrorów, które zapisały się w historii kina. Film wyreżyserowany przez Williama Friedkina opowiada historię 12-letniej dziewczynki o imieniu Regan, która przez zabawę tabliczką ouija przyzywa tajemniczy byt. Jej matka prosi o pomoc, by rozprawić się z siłami ciemności. Fabuła miała zostać oparta na prawdziwej historii, która wydarzyła się w USA w stanie Iowa w 1949 roku.

Na ekranie oglądaliśmy Ellen Burstyn, Lindę Blair, Jasona Millera, Maxa von Sydowa, Lee J. Cobba, Kitty Winn, Mercedes McCambridge i Jacka MacGowrana. Produkcja otrzymała 10 nominacji do Oscara i została okrzyknięta jednym z najlepszych filmów grozy, które jak dotąd powstały i nic dziwnego, że wiele osób próbowało powtórzyć jej sukces, realizując kilka kontynuacji. Żadna jednak nie zdobyła statusu kultowej.

W 2021 roku Universal wydało aż 400 mln dolarów, by ponownie wskrzesić serię. "Ezgorcysta: Wyznawca", w którym Ellen Burstyn powtórzyła swoją rolę, debiutował w 2023 roku, jednak nie powtórzył spektakularnego sukcesu oryginału. Co prawda, przychód z biletów wyniósł 136 milionów dolarów w światowym box office, ale jeśli porównać to do zarobków "Egzorcysty" z 1973 roku - ciężko mówić o sukcesie komercyjnym. Oryginał zarobił zaskakujące 441 mln dolarów.

Studio ostudziło swój zapał kręcenia kolejnych części światowego hitu aż do teraz. Wiemy, że powstanie nowy film ze świata "Egzorcysty". Nie będzie on kontynuacją produkcji z 2023 roku, ale fabuła zostanie oparta w tym samym uniwersum, co oryginał. Mike Flanagan jest scenarzystą, reżyserem i producentem najnowszej części, którą określa się jako "radykalnie nowe spojrzenie" na tę serię. W jedną z ról wcieli się uwielbiana aktorka Hollywood - Scarlett Johansson. Czyżby nazwisko aktorki Marvela miało wróżyć większy sukces?

"Scarlett to genialna aktorka, której porywające kreacje zawsze wydają się realistyczne, zarówno w filmach gatunkowych, jak i hitach kinowych. Nie mógłbym być bardziej zadowolony, że dołączyła do tego filmu" - powiedział Flanagan, znany z filmów "Doktor Sen" i "Życie Chucka".

Na ten moment nie wiemy, w kogo wcieli się Johansson i kto dołączy do niej na ekranie. Zdjęcia mają być realizowane w Nowym Jorku.

