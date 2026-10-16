Kontrowersyjny film nie pojawi się w kinach? Apelują o zakaz wyświetlania

Już w 2000 roku, gdy Ali G był u szczytu popularności dzięki programowi "Da Ali G Show", emitowanemu w Channel 4, Felix Dexter, współtwórca programu "The Real McCoy", stwierdził w "The Guardian", że satyryczna postać Ali G "pozwala liberalnej klasie średniej śmiać się z czarnej kultury ulicznej, a jednocześnie zachować poczucie, że sama pozostaje poprawna politycznie".

W odpowiedzi na obecną kampanię wycelowaną w film Sachy Barona Cohena, Phil Clapp, szef UK Cinema Association, powiedział magazynowi "Variety": "Kina mają angażować i bawić jak najszerszą publiczność. Nie są od tego, by pełnić funkcję cenzorów czy rozstrzygać o gustach publiczności. Jeśli więc film otrzymał kategorię wiekową od Brytyjskiej Rady Klasyfikacji Filmów, kina będą decydować o jego wyświetlaniu wyłącznie na podstawie przewidywanej reakcji swoich widzów".

Skąd wziął się Ali G?

Bohater Sachy Barona Cohena zadebiutował w 1998 roku w programie "The Eleven O'Clock Show" w stacji Channel 4. Wielką, światową popularność przyniósł mu nadawany w pierwszych latach XXI wieku talk-show "Da Ali G Show", w którym przeprowadzał wywiady ze znanymi Brytyjczykami, zaskakując ich celnymi pytaniami. Program zdobył nagrodę BAFTA za najlepszą serię komediową (2001). W 2002 roku powstała pełnometrażowa komedia fabularna "Ali G Indahouse", w której Ali G przypadkowo wybrany zostaje do brytyjskiego parlamentu.

"Ali G: Kto ja jezdem?": Fabuła

Po dwudziestu latach balowania, palenia trawki i podrywania lasek, Ali G przeżywa prawdziwy szok. Okazuje się, że jego wieloletnia dziewczyna Julie jest w ósmym miesiącu ciąży! Koniec z imprezowaniem? Nic z tych rzeczy! Przyszły tatuś rusza do Ameryki, żeby odzyskać dawną sławę, zarobić wielką kasę i udowodnić światu, że nadal jest numerem jeden. Jak zwykle ma wielkie ambicje, jeszcze większe ego i absolutnie żadnego pojęcia, w co się pakuje.

W polskich kinach film pokazywany będzie tylko przez jeden weekend: 23-24 października

"Ali G: Kto ja jezdem?" [trailer] materiały dystrybutora



