Kontrowersje wokół castingu do "Odysei". Internetowe trolle w natarciu

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

W sieci trwa burza po ostatnich doniesieniach dotyczących castingu do "Odysei" Christophera Nolana. Lupita Nyong'o wcieli się w Helenę Trojańską i jej siostrę Klitajmestrę. Natomiast według plotek jako ducha Achillesa zobaczymy Elliota Page'a. Głośna część komentujących jest oburzona tymi doniesieniami. Pojawiły się nawet oskarżenia, że reżyser zdecydował się na ten ruch, by móc walczyć o Oscary w 2027 roku. Wyraził je między innymi Elon Musk na platformie X. Czy Nolan rzeczywiście musiał zatrudnić aktorów z mniejszości, by mieć możliwość na powtórzenie oscarowego sukcesu "Oppenheimera"?

Matt Damon w filmie "Odyseja"Album OnlineEast News

"Odyseja" Nolana jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

"Odyseja" Christophera Nolana. Wielki budżet i imponująca obsada

Premiera "Odysei" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcieli się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagra Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcieli się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendaya przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagra nimfę Kalipso, a Samantha Morton wróżbitkę i czarodziejkę Kirke.

"Odyseja" [trailer 2]materiały dystrybutora

Casting do "Odysei" wywołał burzę. Fałszywa narracja o walce o nagrody

Część ról wciąż pozostaje tajemnicą. Niedawno ogłoszono, że Lupita Nyong'o, laureatka Oscara za drugoplanową rolę w "Zniewolonym", otrzymała rolę Heleny Trojańskiej i jej siostry Klitajmestry. Pojawiły się także plotki, że w ducha Achillesa zagra Elliot Page. Media społecznościowe szybko zalały komentarze wyrażające oburzenie. "Moglibyście mi zapłacić, żebym zatopił ten film, a i tak bym na to nie wpadł" - napisał Kevin Sorbo, dawny gwiazdor serialu "Hercules". Spora część komentujących zaczęła szybko przekraczać granice dobrego smaku. Uruchomiły się także internetowe trolle.

W dyskusję włączył się również Elon Musk, właściciel platformy X. Na pytanie zadane przez jedną z użytkowniczek, dlaczego Nolan zdecydował się na "zmianę rasy białych postaci", miliarder odpowiedział "[reżyser] chce nagród".

Inny użytkownik błędnie podał, iż każdy film musi spełnić trzy warunki, by zostać dopuszczonym do walki o Oscary: obsadzić w ważnej roli aktora lub aktorkę innej rasy niż biała, 30% pomniejszych ról musi być obsadzona przedstawicielami mniejszości oraz szefami przynajmniej dwóch pionów w czasie produkcji muszą być osoby niebiałe i/lub nieheteronormatywne. "Właśnie to zrobił Nolan. Tchórz" - napisał użytkownik. Podane przez niego informacje nie są prawdziwe, chociaż bazują na zasadach Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej dotyczących równouprawienia w przemyśle filmowym. Mimo to Musk skwitował to jednym słowem: "Prawda".

Kobieta o ciemnej karnacji z krótkimi zaplecionymi włosami, delikatnym makijażem i kolczykami, patrząca spokojnie przed siebie na tle jasnego, rozmytego tła.
Lupita Nyong'o w 2024 rokuJuan Naharro GimenezGetty Images

Jak brzmią warunki Akademii Oscarowej dotyczące równouprawnienia i ile z nich trzeba spełnić?

Na zarzuty Muska odpowiedział Marlow Stern, redaktor serwisu "Variety". Dziennikarz skupił się przede wszystkim na oskarżeniach, iż do "Odysei" zaangażowano zróżnicowaną obsadę, by spełnić wymagania Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej i tym samym móc stanąć do wyścigu po Oscary w 2027 roku. Publicysta zwrócił uwagę, że poprzednie dzieło Nolana, "Oppenheimer" z 2023 roku, otrzymało siedem Oscarów, w tym za produkcję roku, reżyserię oraz role Cilliana Murphy'ego i Roberta Downeya Jr. Film miał gwiazdorską obsadę, ale wszyscy jej członkowie byli biali. Zgodnie z postem przytoczonym przez Muska film powinien zostać więc zignorowany przez Akademię.

Cytowany przez miliardera użytkownik błędnie przytoczył warunki ustanowione przez oscarową kapitułę. Wypisał tylko trzy z nich, ale pominął kilka innych. Nie jest także prawdą, że trzeba spełnić je wszystkie - wystarczą dwa.

Warunki zostały podzielone na cztery grupy. Należy zaznaczyć, że przez "mniejszości" rozumiane są w nich grupy etniczne lub rasowe, kobiety, społeczność LGBTQ+ oraz osoby z niepełnosprawnością poznawczą lub fizyczną.

Pierwsza zestawienie warunków rzeczywiście dotyczy reprezentacji mniejszości na ekranie, w narracji lub tematyce filmu. Uznaje się je za spełnione, gdy:

- przynajmniej jedna rola pierwszoplanowa lub ważna rola drugoplanowa została obsadzona osobą należącą do mniejszości

- przynajmniej 30% aktorów drugoplanowych i odtwórców ról pobocznych należy do jakiejś mniejszości, przy czym w filmie muszą wziąć udział przynajmniej dwie grupy zaliczające się do nich

- główny wątek filmu lub jego tematyka skupiają się na mniejszościach

Druga grupa dotyczy osób stojących na czele projektu i pionów filmowych. Wymaga ona, by przynajmniej dwie z poniższych funkcji były pełnione przez osobę z mniejszości: reżyser castingu, operator, kompozytor, kostiumograf, reżyser, montażysta, stylista fryzur, charakteryzator, producent, scenograf na planie, projektant scenografii, dźwiękowiec, supervisor efektów specjalnych, scenarzysta. Warunek ten jest także spełniony, gdy 30% całej ekipy filmowej wywodzi się z mniejszości lub jej reprezentanci pełnią przynajmniej sześć ważnych funkcji technicznych na planie, w na przykład gaffera lub asystenta reżysera.

Trzeci zbiór warunków dotyczy dostępu mniejszości do pracy w branży filmowej i zapewnieniu jej nowych możliwości. Zostaje spełniony, gdy dystrybutor lub producent filmu oferuje płatne praktyki lub staże dla przedstawicieli grup niedostatecznie reprezentowanych.

Czwarte i ostatnie zestawienie dotyczy zatrudnienia przedstawicieli mniejszości w zespołach zajmujących się promocją filmu: marketingiem, reklamą i dystrybucją, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej i kierowniczej. Dotyczy to przede wszystkim grup rasowych lub etnicznych.

Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy ubrany w szary garnitur i białą koszulę z czarnym krawatem, na tle rozmytych geometrycznych kształtów w stonowanych kolorach.
Cillian Murphy w filmie "Oppenheimer"Universal Pictures - Atlas Entertainment - SyncopyEast News

Konieczność zatrudnienia aktorów z mniejszości, by wygrać Oscara, to mit

Stern zwraca uwagę, że "Oppenheimer" spełnił trzy z czterech warunków: drugi, ponieważ funkcję kostiumografa, scenografa, montażysty i szefa charakteryzacji pełniły kobiety, trzeci, dzięki programom stażowym studia Universal, a także czwarty, ponieważ wiele osób zasiadających w wytwórni na wysokich stanowiskach to kobiety lub osoby z mniejszości rasowych. Także w wypadku "Odysei" Nolan nie musiałby uciekać się do zatrudniania danych aktorów tylko w celu spełnienia warunków Akademii i możliwości walki o Oscary.

Z oceną najnowszego filmu reżysera oraz jego wyborów artystycznych radzimy poczekać do premiery "Odysei" w lipcu.

"Martwe zło: Ogień" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze