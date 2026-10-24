Kontrowersje to mało powiedziane. Te filmy rozwścieczyły wiele osób

"Żywot Briana" (1979), reż. Terry Jones

Gdy po sukcesie "Monty Pythona i Świętego Graala" grupa komików zaczęła zastanawiać się nad tematem kolejnego filmu pełnometrażowego, Eric Idle zaproponował skupienie się na postaci Jezusa Chrystusa. "Nigdy tego nie nakręcimy" - odpowiedział mu Michael Palin. Mimo to pozostali Pythoni szybko podłapali pomysł i zaczęli wymyślać kolejne absurdalne sytuacje. Doszli do wniosku, że Jezus nie może być głównym bohaterem filmu. "Nie jest zabawną postacią, a jego przesłanie było słuszne - nie było w nim nic do obśmiania" - tłumaczył później Idle. "Ktoś zasugerował, żeby film rozgrywał się w czasach życia Chrystusa, ale fabuła dotyczyła błędnej tożsamości. Kogoś, kto jest brany za mesjasza i przez cały czas musi udowodnić, że nim nie jest" - wspominał Palin w wywiadzie dla Guardiana. Tak oto powstał "Żywot Briana", którego tytułowy bohater urodził się w stajence obok Chrystusa, a później został omyłkowo wzięty za mesjasza. Mimo to kontrowersji nie udało się uniknąć.

Gdy w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od ponad pół wieku pozew o obrazę uczuć religijnych zakończył się zwycięstwem strony oskarżającej, Pythoni zdecydowali, że film wejdzie w pierwszej kolejności do kin w Stanach Zjednoczonych. 17 sierpnia 1979 roku swe premiery miały także "Czas Apokalipsy" i "Wielka wyprawa Muppetów".

Skandal wybuchł niemal od razu. Już 19 sierpnia w Variety ukazała się rozmowa z rabinem Abrahamem Hechtem, przewodniczącym Rabbinical Alliance of America, który utrzymywał, że przemawia w imieniu pół miliona Żydów. "Nigdy wcześniej nie widziałem tak obrzydliwego, ohydnego i bluźnierczego filmu" - grzmiał. Ze strony protestantów wystąpił Robert E.A. Lee, który nazwał "Żywot Briana" "prostacką kpiną, triumfem złego gustu, parodią i haniebnym atakiem na wrażliwość religijną". Z kolei niektóre katolickie organizacje utrzymywały, że film powinien otrzymać kategorię wiekową "P" - od słowa "potępiony". Pokazom produkcji towarzyszyły protesty i nagonka medialna, które tylko podbijały jej popularność. W pierwszym tygodniu film wyświetlano na ekranach 200 kin. Jednak ta liczba szybko zwiększyła się do 600. "Dzięki wam stałem się bogaty. Powinienem wam postawić szampana" - mówił do protestujących John Cleese.

Michael Palin w filmie "Żywot Briana" Python/All Film Archive/Mary Evans East News

Szczególnie kontrowersyjna była końcowa scena, w której Brian wraz z resztą ukrzyżowanych bohaterów śpiewa "Always Look on the Bright Side of Life". Wielu z protestujących uważało, że wyśmiewa ona śmierć Chrystusa. Członkowie grupy Monty Pythona w odpowiedzi przypomnieli, że ukrzyżowanie było w tamtych czasach powszechną formą kary i nie dotyczyła ona jedynie Jezusa. Jones zaznaczył jednak, że religia, dla której akt tortury staje się obiektem kultu, napawa go obrzydzeniem.

"Protesty w Nowym Jorku były ogromne. Wkurzyliśmy wszystkich: katolików, protestantów i Żydów" - wspominał Gilliam dla Guardiana. "Byłem bardzo dumny, że zyskaliśmy takie reakcje. To w nich celowaliśmy: tych, którzy ślepo podążają za nakazami religijnymi i nie potrafią myśleć samodzielnie".

Przed pierwszymi pokazami Pythoni postanowili dolać oliwy do ognia. Stacje radiowe zaczęły emitować krótkie reklamy, w których wypowiadali się bliscy i znajomi członków grupy. 80-letnia matka Cleese'a utrzymywała, że ma 102 lata, a jej syn zostawił ją w domu opieki. Jeśli film nie zarobi, na pewno przestanie opłacać jej pobyt i zostanie bez dachu nad głową. Muriel Cleese otrzymała później nagrodę za najlepszą radiową reklamę 1979 roku.

Niedługo po premierze Cleese i Palin bronili filmu podczas debaty w programie telewizyjnym "Friday Night, Saturday Morning". Ich rozmówcami byli Malcolm Muggeridge, satyryk, który przeszedł na chrześcijaństwo po spotkaniu matki Teresy z Kalkuty, oraz Mervyn Stockwood, biskup Southwark. Podczas rozmowy wyszło, że obaj spóźnili się na swoje seanse i myśleli, że główny bohater jest Chrystusem. Zamiast dyskutować, Muggeridge i Stockwood ciągle pytali Pythonów, kiedy dostali swoje 30 srebrników. Spotkanie szczególnie poirytowało Palina. Zachowanie swoich rozmówców określił jako "żałosne". "Myślałem, że wezmę udział w trudnej dyskusji teologicznej, a okazało się, że biorę udział w pyskówce. Zaskoczyło nas to. Rzadko się denerwuję, ale ich postawa oraz samozadowolenie z niej doprowadzały mnie do szału" - mówił Palin.

Członkowie grupy Monty Pythona na planie filmu "Żywot Briana" Python/All Film Archive/Mary Evans East News

"Ostatnie kuszenie Chrystusa" (1987), reż. Martin Scorsese

W głośnym "Ostatnim kuszeniu Chrystusa" Martin Scorsese przedstawił Jezusa (Willem Dafoe) nie jako stoickiego młodzieńca, a człowieka targanego sprzecznymi emocjami i pragnieniami. Chociaż Chrystus zna boski plan, waha się przed jego realizacją. W jego drodze wspiera go najbliższy przyjaciel, Judasz (Harvey Keitel), który godzi się ze swoją rolą zdrajcy. Tymczasem Szatan kusi Jezusa, chcąc odwieść go od męczeńskiej śmierci. Gdy Chrystus jest już na krzyżu, Diabeł objawia mu się po raz ostatni, tym razem pod postacią młodej dziewczyny. Zsyła na Jezusa wizję, w której jego życie zostaje mu darowane, a on żeni się z Marią Magdaleną (Barbara Hershey) i dożywa starości. W finale Syn Boży odrzuca ostatnie kuszenie i ludzkie szczęście, tym samym godząc się ze swoim losem.

Hierarchowie kościoła katolickiego uznali "Ostatnie kuszenie..." za "obraźliwe z moralnego punktu widzenia". Niektórzy żydowscy duchowni oskarżali film o antysemityzm. Wielebny Jerry Falwell, popularny teleewangelista i założyciel organizacji Moral Majority, nie posiadał się z oburzenia. "To Hollywood w swej najczarniejszej godzinie. Ani łatka 'fikcji', ani Pierwsza Poprawka nie daje wytwórni Universal prawa do zniesławiania, pomawiania i ośmieszania najważniejszej figury w historii ludzkości" - grzmiał.

"Czy myślałem, że mój film zostanie zaakceptowany przez wszystkich? Niekoniecznie. Miałem jednak nadzieję, że tak będzie. Wiedziałem, że nie wszyscy go przyjmą, ale myślałem, że może jednak się uda. Zamiast tego film został oczerniony przez ludzi, którzy zrobili spektakl z tego obrażania, a większość z nich nie tylko go nie widziała, ale zarzekała się, że nigdy go nie zobaczy. To zasmuciło mnie najbardziej" - wspominał Scorsese z okazji trzydziestolecia premiery filmu.

Dafoe zgadzał się z oceną reżysera. "Co zapadło mi w pamięć, to fakt, że większość krytyki filmu pochodziła od osób, które nawet go nie widziały. Po prostu nie podobały im się same jego założenia. Wydaje mi się, że był to czas, gdy religijna prawica - nie kościół katolicki, tylko religijna prawica - zauważyły wtedy dobry moment, by zaatakować Hollywood. [...] To rozczarowujące, bo nakręciliśmy piękny film" - stwierdził aktor. "Po premierze promocja była bardzo stłumiona, a dystrybucja znalazła się w ogniu krytyki, przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie była presja, by filmu nie wyświetlać w ogóle. Wiele osób nie miało szansy go zobaczyć, bo pojawiły się z jego powodu groźby, zarówno bojkotu, jak i fizyczne".

Willem Dafoe w filmie "Ostatnie kuszenie Chrystusa" Universal/Courtesy Everett Collection East News

Co mogło zaskakiwać, krytyka spadła na twórców także ze strony niektórych przedstawicieli środowiska filmowego. Gdy pokazy "Ostatniego kuszenia..." zostały zapowiedziane w Wenecji, Franco Zeffirelli wycofał z konkursu swojego "Młodego Toscaniniego". Z kolei Sergio Leone wściekł się z powodu powierzenia roli Chrystusa Dafoe. "To twarz mordercy, nie naszego Pana" - oburzał się twórca "Dawno temu w Ameryce". Natomiast sieć wypożyczalni Blockbuster odmówiła dystrybucji kaset z filmem Scorsesego.

Niestety, często nie kończyło się na ostrych słowach i bojkocie. Grupy religijne organizowały protesty przed kinami i siedzibą wytwórni Universal. W najliczniejszej z nich uczestniczyło ponad 600 osób. Odniosły one jakiś skutek - niektóre sieci zrezygnowały z dystrybucji filmu. Władze General Cinema przeprosiły później twórców za swoją decyzję. Ewangelista Bill Bright zaproponował odkupienie negatywu z "Ostatnim kuszeniem...", żeby go później zniszczyć. Filmu zakazano w Argentynie, Chile, Grecji, Meksyku, RPA i Turcji. Scorsese zaczął otrzymywać groźby śmierci. Były one na tyle niepokojące, że reżyser w następnych latach korzystał z usług ochroniarzy. "To były najbardziej skrajne reakcje w całej mojej karierze, nic innego nie przychodzi mi na myśl" - podsumował Dafoe.

Do najniebezpieczniejszej sytuacji doszło 22 października 1988 roku w Paryżu. Tego dnia członkowie grupy Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (Ogólny Sojusz przeciwko Rasizmowi i na Rzecz Poszanowania Tożsamości Francuskiej i Chrześcijańskiej) wzniecili pożar w kinie Saint-Michel. Z powodu ognia ucierpiało czternaście osób, z czego cztery doznały ciężkich poparzeń. Budynek kina został poważnie uszkodzony - otwarto go dopiero trzy lata później. W sprawie pożaru zatrzymano dziewięć osób. Pięcioro z nich skazano na wyroki w zawieszeniu od 15 do 36 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę finansową w wysokości 450 tysięcy franków.

Willem Dafoe i Martin Scorsese na planie filmu "Ostatnie kuszenie Chrystusa" Universal Pictures - Cineplex Odeon Films East News

"Wywiad ze Słońcem Narodu" (2014), reż. Seth Rogen i Evan Goldberg

Dave Skylark (James Franco) jest popularnym gospodarzem wieczornego talk-show. Jednym z jego fanów okazuje się Kim Dzong Un (Randall Park), przywódca Korei Północnej. Producentowi Aaronowi Rapaportowi (Seth Rogen) udaje się szybko umówić wywiad z dyktatorem. Przed wyjazdem kontaktują się z nimi agenci CIA, którzy zlecają zabójstwo Una w obawie przed północnokoreańskim programem atomowym. Skylark niechętnie zgadza się wziąć udział w spisku. Na miejscu ma jednak problem z wywiązaniem się ze swojego zadania, ponieważ zaprzyjaźnia się z dyktatorem.

Rogen i Evan Goldberg wpadli na pomysł "Wywiadu ze Słońcem Narodu" pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Zaczęli rozwijać fabułę z myślą o Kim Dzong Ilu, poprzednim przywódcy Korei Północnej. Po przejęciu władzy przez jego syna w 2011 roku reżyserski duet zdał sobie sprawę, że bliżej mu do wieku bohaterów i tym samym wypadnie lepiej w fabule. Natomiast gdy w mediach pojawiły się informacje o spotkaniu dyktatora z koszykarzem Dennisem Rodmanem, stwierdzili, że wymyślona przez nich historia nie musi być taka daleka od prawdy.

Produkcja wywołała sprzeciw ze strony przedstawicieli Korei Północnej. Zapowiedziano, że premiera filmu spotka się z "surową" i "bezlitosną" odpowiedzią. Koreańska Centralna Agencja Prasowa podała, że realizacja obrazu jest "jawnym aktem terroryzmu i wojny". Wystosowano także pismo do Baracka Obamy, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, z żądaniem zatrzymania premiery. Film miał wejść do kin w październiku 2014 roku. Jednak po groźbach postanowiono ją przesunąć na grudzień.

Randall Park, James Franco i Seth Rogen w filmie "Wywiad ze Słońcem Narodu" CAP/NFS East News

W listopadzie wytwórnia Sony stała się ofiarą ataku hakerskiego ze strony grupy określającej się Strażnikami Pokoju. W sieci znalazła się wewnętrzna korespondencja firmy, a także niektóre filmy czekające jeszcze na swoją premierę, między innymi "Pan Turner" oraz "Motyl - Still Alice". Korea Północna zaprzeczyła, by była odpowiedzialna za atak. Hakerzy grozili dalszymi ruchami, jeśli Sony nie zrezygnuje z premiery "Wywiadu ze Słońcem Narodu". "Ludzie chcieli mnie zwykle zabić po tym, jak zapłacili 12 dolarów za moje filmy" - ironizował Rogen.

Chociaż pierwszy pokaz odbył się w Los Angeles 11 grudnia, kolejne zostały odwołane. Wielkie sieci kinowe także opóźniły lub zupełnie zrezygnowały z wyświetlania filmu. Niepokój wyrażali właściciele galerii handlowych. Obawiali się, że widmo ataku na kina doprowadzi do spadku przychodów w okresie świątecznym. W rezultacie Sony anulowało kinową dystrybucję "Wywiadu ze Słońcem Narodu". Krytycy i dziennikarze filmowi nie zostawili na decyzji wytwórni suchej nitki. Nazwali ją smutnym dniem dla wolności. Gdy "Wywiad..." ukazał się na rynku DVD i Blu-ray, doczekał się w większości krytycznych recenzji.

Tym sposobem film, którego nikt nie widział, stał się jednym z najgłośniejszych tematów sezonu. Amy Poehler i Tina Fey, które prowadziły galę rozdania Złotych Globów w 2015 roku, poświęciły aferze sporą część monologu otwierającego wydarzenie. "Jesteśmy takie szczęśliwe, że przyszło nam prowadzić 72. i zarazem ostatnią ceremonię rozdania Złotych Globów" - zaczęła Poehler. "Dzisiaj cieszymy się z wielu wspaniałych seriali telewizyjnych i filmów, z którymi Korea Północna nie miała problemów" - dodała Fey. "Najgłośniejszą historią tego roku w Hollywood były groźby ataku przez Koreę Północną w razie premiery 'Wywiadu ze Słońcem Narodu', przez co wszyscy musieliśmy udawać, że chcieliśmy go zobaczyć" - kontynuowały. "[Korea Północna] określiła film jako 'nieakceptowalny' i 'otwarty akt terroru'. Co ciekawe, nie były to jego najgorsze recenzje".