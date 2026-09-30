Kolejne dziecko odcina się od Brada Pitta. Rezygnuje z jego nazwiska

Brad Pitt i Angelina Jolie byli w związku przez 12 lat. Para poznała się na planie filmu "Pan i Pani Smith". Aktor był wówczas mężem gwiazdy serialu "Przyjaciele" Jennifer Aniston, jednak ich relacja rozpadła się w 2005 roku. Niedługo później Pitt i Jolie potwierdzili swój związek.

Para doczekała się szóstki dzieci - trójki biologicznych i trójki adoptowanych. Pobrali się w 2014 roku, a dwa lata później Jolie złożyła pozew o rozwód. Sprawa zakończyła się dopiero w 2024 roku, choć byli partnerzy nadal spierają się o podział majątku.

Kolejne dziecko Brada Pitta rezygnuje z jego nazwiska

Relacje Brada Pitta z byłą żoną i dziećmi od lat pozostają napięte. Kolejne pociechy aktora decydują się na odcięcie od jego nazwiska. W 2024 roku zrobiła to Shiloh, która formalnie zrezygnowała z nazwiska ojca. Knox nieformalnie przedstawia się jako Jolie, a Vivienne ma podejmować starania o podobną zmianę.

To nie koniec. Jak informuje "Daily Mail", Sąd Najwyższy w Los Angeles wydał zgodę na zmianę nazwiska Zahary. Córka byłej hollywoodzkiej pary oficjalnie nazywa się teraz Zahara Marley Jolie. Wcześniej na podobny krok zdecydował się jej starszy brat Maddox.

Na ten moment jedynym dzieckiem Brada Pitta i Angeliny Jolie, które nie podjęło żadnych działań w kierunku usunięcia nazwiska aktora, pozostaje Pax.

Brad Pitt wrócił do używek po 7 latach trzeźwości

Kilka tygodni temu w wywiadzie z magazynem "Esquire" Brad Pitt zdobył się na szczere wyznanie o swoim problemie z alkoholem. Słynny aktor porzucił używki niedługo po głośnym rozstaniu z Angeliną Jolie, otwiera się w nowym oknie. Aktor chciał w ten sposób odbudować relacje z dziećmi, które odwróciły się od niego po niesławnym incydencie na pokładzie prywatnego odrzutowca w 2016 roku. Do dziś nie ujawniono, co tak naprawdę wydarzyło się między Pittem a jego pociechami, jednak do mediów przedostały się informacje o rzekomej werbalnej napaści i agresywnym zachowaniu aktora.

Pitt przyznał, że problemy rodzinne doprowadziły u niego do załamania nerwowego i myśli rezygnacyjnych. Między innymi dlatego zdecydował się walczyć z nałogiem, regularnie uczęszczając na spotkania Anonimowych Alkoholików. Tym bardziej zaskakuje więc fakt, że po wielu latach abstynencji laureat Oscara postanowił "w niewielkich ilościach" znów spożywać alkohol.