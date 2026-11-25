Alejandro Monteverde i Jim Caviezel dowiedli w "Sound of Freedom. Dźwięk wolności", otwiera się w nowym oknie, że potrafią w rasowym kinie gatunkowym opowiadać o drażliwych społecznie i politycznie tematach. Ich wspólny film o walce z międzynarodowymi grupami pedofilskimi miał budżet zebrany m.in. dzięki crowdfundingowi (14 mln dolarów) i zarobił na całym świecie ponad 250 mln dolarów. Obraz szybko został wciągnięty na polityczne sztandary, co poróżniło chwilowo jego twórców. O ile Caviezel po premierze chętnie pojawiał się w środowiskach altprawicowych, to Monteverde starał się trzymać dystans, by nie zostać wrzuconym do ideologicznej szuflady. Opłaciło się, bo "Narodzenie Króla. Zero A.D.", otwiera się w nowym oknie ma bardzo ciekawą obsadę, która mogłaby nie chcieć pracować z twórcą jednoznacznie zdefiniowanym politycznie.

"Narodzenie Króla. Zero A.D.": to nie jest katechetyczna biblijna historia

Nie tylko chrześcijanie znają historię Marii i Józefa, którzy muszą chronić urodzonego w Betlejem synka przed rzezią niewiniątek, zarządzoną przez króla Heroda. To jeden z archetypów naszej cywilizacji, więc nie zamierzam streszczać filmu. Ważniejszy od samej biblijnej historii jest sposób jej opowiedzenia. Filmowi meksykańskiego reżysera bliżej stylistycznie do "Pasji" Mela Gibsona niż do katechetycznych biblijnych ekranizacji, jakie uwielbia widownia kiczowatego gatunku zwanego "christian movie". Caviezel, niegdyś odtwórca wybitnych ról m.in. u Terrence'a Malicka, a później gwiazda serialu "Impersonalni", unika jak ognia takiego kina, co zresztą otwarcie przyznał w wywiadzie, który miałem przyjemność z nim przeprowadzić kilka lat temu.

"Narodzenie Króla. Zero A.D." pod względem wizualnym bije na głowę typowe kino religijne ostatnich lat. Nie przez przypadek autor zdjęć Gorka Gómez Andreu za swój debiut "Chaika" zdobył nagrodę na Camerimage, gdzie w tym roku z kolei pokazywano "Narodzenie Króla". Monteverde i Andreu biblijną opowieść wkładają w ramy thrillera (ucieczka przed wojskami Heroda), ale momentami także mrocznego fantasy i horroru. Najlepiej widać to w scenach kuszenia Maryi (Deva Cassel) przez diabolicznego Nahasza (przepyszny epizod Bena Mendelsohna). Jest też wątek pokazujący obłęd króla Heroda (szarżujący pod grubą warstwą makijażu Caviezel), nawiązujący klimatem do "Gry o tron" i (do pewnego stopnia) dzieł Szekspira. Posyła on własnego syna Antypatera (Sam Worthington), by ten zgładził zapowiadanego w proroctwie "nowo narodzonego króla żydowskiego".

"Narodzenie Króla: Zero A.D." [ trailer] materiały prasowe

Jim Caviezel: był twarzą "Pasji", teraz gra Heroda

Caviezel opowiadał w jednym z wywiadów, że zagranie postaci, która symbolizuje czystą nienawiść do Jezusa, było dla niego wielkim wyzwaniem. Bez względu na odbiór "Zmartwychwstania Chrystusa" Gibsona (premiera w maju 2027), gdzie w Jezusa wciela się fiński aktor Jaakko Ohtonen, Caviezel zapisał się w historii kina jako twarz "Pasji". Filmu, który stał się przecież absolutnym globalnym fenomenem. Jego Herod jest totalnym przeciwieństwem Jezusa, w którego wcielał się przed dwoma dekadami. Miota się między strachem przed proroctwami a czystą chęcią siania zła. Jest w nim ludzka słabość, ale i nieludzka nienawiść. Interesująco zarysowany jest konflikt z synem, który w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, kogo ma zgładzić. "Jest właśnie Tym, którego się obawiasz" - słyszy od Maryi.

Antypater grany przez Sam Worthingtona, gwiazdę "Avatara", dobrze symbolizuje drogę, w jaką poszli twórcy filmu. Najstarszy syn Heroda nie jest postacią znaną z Biblii, ale pojawia się w pismach żydowskiego dziejopisarza Józefa Flawiusza. Oskarżony o spisek, został rzeczywiście stracony na rozkaz Heroda, co Monteverde sprytnie wkomponowuje w historię Zbawienia. Sporo jest tu takiego historycznego eklektyzmu. Autorzy czerpią nie tylko z Ewangelii, ale też z apokryfów (przykład to Joachim, ojciec Maryi grany przez Gaela Garcíę Bernala) i chrześcijańskiej tradycji. Nahasz jako przeciwnik Maryi jest autorską interpretacją kuszenia, które ciągnie się od początków świata; jego imię oznacza po hebrajsku także węża.

Produkowany przez Angel Studios "Narodzenie Króla. Zero A.D." dowodzi, że kino biblijne może być wizjonerskie i nieszablonowe, zamiast epatować teatralnością i sztucznością. Mel Gibson ("Pasja") i Martin Scorsese ("Ostatnie kuszenie Chrystusa") pozostają oczywiście dwoma twórcami, którzy nakręcili najbardziej spełnione religijne prowokacje filmowe. Monteverde nie jest artystycznie od nich wcale odległy.

Intrygująca obsada. Rolę Maryi gra Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela

To ciekawe, że rolę Maryi gra tutaj córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela. Modelka i początkująca aktorka Deva Cassel (ma jednak już na koncie wyraziste role m.in. w netflixowym "Lamparcie") jest intrygującym wyborem do roli Matki Boskiej. Filmowa Maryja łączy w sobie niewinność jakby pochodzącą nie z tego świata z bardzo przyziemną matczyną siłą. Jej starcia z wysłannikiem piekieł o twarzy Mendelsohna i po ludzku ułomnym Antypaterem są zupełnie inne, lecz oba napędza macierzyńska moc.

Przemiana Maryi może być kwestionowana jako pozbawiona patosu i wzniosłości. Ja jednak bronię subtelności, jaką wybrali twórcy. "Narodzenie Króla. Zero A.D." ma mówić językiem widza, który nie wychował się na "Ben Hurze" i "Jezusie z Nazaretu", ale nie jest też kinomanem rozsmakowanym w "Ewangelii według Mateusza" Pasoliniego. Jest też coś fascynującego w tym, że Monica Bellucci w "Pasji" Gibsona zagrała Marię Magdalenę, a jej córka wciela się w Maryję. Nie tylko Caviezel daje poczucie jakiejś tajemniczej ciągłości między "Pasją" a "Narodzeniem Króla". Pozostaje czekać na gibsonowskie "Zmartwychwstanie". Może to wszystko jest zmartwychwstaniem porządnego religijnego kina?

7/10

"Narodzenie Króla. Zero A.D.", otwiera się w nowym oknie (Zero A.D.: The Birth of Christ), reż. Alejandro Monteverde, USA 2025, dystrybucja: Monolith Films, premiera kinowa: 4 grudnia 2026 roku.