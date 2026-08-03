Kino akcji w starym wydaniu. Serwuje dokładnie to, czego oczekują fani

Na wzór "Szklanej pułapki"

To kino akcji w najczystszej postaci, dynamiczne i bezkompromisowe. Fabuła oparta jest na prostym, ale niezwykle skutecznym pomyśle: jeden sprawiedliwy i dziesiątki tych, którzy chcą go zniszczyć.

W "Buntowniku" bohater zostaje wplątany w śmiertelny spisek, trafia na pokład ogromnego statku, gdzie samotnie musi stawić czoła uzbrojonym przeciwnikom. Trudno oprzeć się skojarzeniu z kultową "Szklaną pułapką" jednak z tą różnicą, że tym razem areną walki nie jest wieżowiec, lecz statek dryfujący po otwartym morzu. Zamknięta przestrzeń, brak możliwości ucieczki i przeciwnicy czający się za każdym zakrętem sprawiają, że napięcie nie opuszcza widza ani na chwilę.

Jason Statham ponownie wciela się w rolę twardziela, który zamiast długich przemówień wybiera działanie. Jego bohater nie jest superherosem, lecz człowiekiem, który dzięki doświadczeniu, determinacji i sile charakteru potrafi odwrócić losy wydarzeń. To właśnie taki typ protagonisty od lat pokochali widzowie na całym świecie.

Kino akcji w starym wydaniu

W czasach, gdy wiele wysokobudżetowych produkcji próbuje na siłę redefiniować kino akcji, komplikować fabuły lub stawiać na efekty kosztem emocji, Jason Statham pozostaje wierny klasycznej formule. I właśnie dlatego jego filmy działają. Publiczność doskonale wie, czego może się spodziewać, a aktor po raz kolejny dostarcza dokładnie to, czego oczekują jego fani: widowiskowych pojedynków, spektakularnych scen akcji, mocnego tempa i bohatera, któremu kibicuje się od pierwszej do ostatniej minuty.

"Buntownik" to propozycja dla wszystkich miłośników kina sensacyjnego w najlepszym wydaniu. Film przypomina, że czasami nie potrzeba rewolucji, by stworzyć świetną rozrywkę. Wystarczy charyzmatyczny bohater, zamknięcie go w sytuacji bez wyjścia i pozwolenie Jasonowi Stathamowi zrobić to, co potrafi najlepiej. Bo jeśli jest dziś w Hollywood gwiazda kina akcji, która konsekwentnie spełnia oczekiwania swojej publiczności, to właśnie Jason Statham. A "Buntownik" jest kolejnym mocnym potwierdzeniem tej reguły.

"Buntownik": Fabuła

Cole Reed ma za sobą lata służby w policyjnych siłach specjalnych. Dziś działa w sektorze prywatnym jako ochroniarz potężnego miliardera. Ceni sobie dobre pieniądze i przewidywalność nowej pracy. Jednak, gdy jego mocodawca zostanie brutalnie zamordowany, Cole będzie musiał znów stanąć do walki z potężnym wrogiem. Ścigając zabójców trafi na trop międzynarodowego spisku handlarzy ludźmi, który sięga najwyższych kręgów władzy. W poszukiwaniu sprawiedliwości trafia na pokład statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. To co miało być zemstą, stanie się walką o życie niewinnych.

"Buntownik" [trailer 2] materiały dystrybutora



