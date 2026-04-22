Amber Heard. Początki kariery

Heard urodziła i wychowała w Austin w Teksasie. Gdy była dzieckiem, brała udział w konkursach piękności. Jako nastolatka przeniosła się do Los Angeles, by tam rozpocząć karierę aktorską. W 2003 roku pojawiła się w teledyskach Kenny'ego Chasneya i Eisley. Wkrótce zagrała małe role w serialach telewizyjnych oraz dramacie sportowym "Światła stadionów". Na pierwszym planie debiutowała w horrorze "Wszyscy kochają Mandy Lane" z 2006 roku.

W kolejnych latach Heard budowała swoją pozycję, pojawiając się w małych, ale zapadających w pamięć rolach, między innymi w komediach "Boski chillout" i "Zombieland". W 2011 roku wystąpiła u boku Nicolasa Cage'a w groteskowym thrillerze "Piekielna zemsta". W tym samym roku zagrała główną rolę w serialu "The Playboy Club". Produkcja miała stanowić połączenie "Mad Men" z czarnym kryminałem i wydawała się skazana na sukces. Jednak recenzje były bardzo złe, a oglądalność spadała z odcinka na odcinek. W dodatku przeciwko serialowi protestowały grupy konserwatywne oraz feministyczne. Skasowano go po wyemitowaniu zaledwie siedmiu odcinków.

Amber Heard na premierze filmu "Zombieland" Jon Kopaloff Getty Images

Amber Heard i Johnny Depp. Krótki i burzliwy związek aktorskiej pary

W styczniu 2012 roku media obiegła wiadomość o romansie Heard z Johnnym Deppem. Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem". Depp zagrał niestroniącego od trunków dziennikarza, natomiast Heard wcieliła się w romansującą z nim narzeczoną milionera. Aktor porzucił dla niej Vanessę Paradis, z którą był związany przez 14 lat. Ona spotykała się z kolei z artystką Tasyą van Ree. Pod koniec stycznia 2014 na palcu aktorki pojawił się pierścionek zaręczynowy z wielkim diamentem, a na premierze "72 godzin" para wymieniała pocałunki w blasku fleszy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, a aktora oskarżyła o zachowanie przemocowe. Wyznała, że gwiazdor "Piratów z Karaibów" rzucił w nią telefonem. Ich małżeństwo zakończyło się trzy miesiące później. Umowa rozwodowa przewidywała, że Depp wypłaci aktorce siedem milionów dolarów, a ona nie będzie mogła nigdy więcej zaskarżyć go za jego zachowanie w czasie ich relacji. "Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić".

Johnny Depp i Amber Heard w czasie premiery "Dziennika zakrapianego rumem" John Phillips Getty Images

Amber Heard, Johnny Depp i "proces dekady"

Zaledwie pięć dni po rozprawie sądowej Heard wystąpiła do sądu o zakaz zbliżania się dla Deppa. W 2018 roku aktorka opublikowała także felieton w "The Washington Post" dotyczący niewłaściwego zachowania. Chociaż nie wymieniła swojego byłego męża z imienia i nazwiska, wyraźnie sugerowała agresywne zachowania z jego strony. Depp i jego prawnicy zdecydowali się bronić jego imienia w sądzie. Przedstawili też materiał dowodowy, z którego wynikło, że to aktor był ofiarą ataków.

Dawni małżonkowie spotkali się na sali sądowej w 2022 roku. Jak podkreślali adwokaci Deppa, celem pozwu było "odzyskanie dawnego życia" oraz zszarganej oskarżeniami eksmałżonki reputacji. Rozprawa trwała siedem tygodni.

1 czerwca 2022 roku ława przysięgłych ogłosiła korzystny dla aktora wyrok. Heard została uznana winną zarzucanych jej czynów, w związku z czym miała wypłacić dawnemu ukochanemu odszkodowanie w wysokości 10,35 mln dolarów. Choć pierwotnie kwota zasądzonego zadośćuczynienia opiewała na 15 milionów, sędzia Penney Azcarate obniżyła ją ze względu na obowiązujące w stanie Wirginia regulacje. Depp miał z kolei zapłacić byłej żonie 2 miliony dolarów, gdyż przysięgli uznali, że aktorka, która wcześniej wniosła kontrpozew, zdołała udowodnić jeden z trzech elementów zniesławienia pod jej adresem.

W grudniu 2022 roku Amber Heard zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała, że przystanie na sądową ugodę z Johnnym Deppem. To ostatecznie zakończyło sądową batalię o zniesławienie, którą przegrała z byłym mężem. Media nazwały ją "procesem dekady".

Amber Heard podczas procesu rozwodowego z Johnnym Deppem w 2002 roku Win McNamee Getty Images

Amber Heard i problemy na planie sequela "Aquamana"

Dla wielu sprawa nie miała jednak końca. Fani Deppa zapłacili za dostęp do dokumentów z procesu rozwodowego i ujawnili znajdujące się w nich notatki doktor Dawn Hughes, terapeutki aktorki. Skupiały się one między innymi na atmosferze podczas zdjęć do filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo", kontynuacji hitu z 2019 roku. Według nich wiele osób na planie zachowywało się wrogo wobec Heard. Miał się do tego przyczynić przede wszystkim Jason Momoa, odtwórca tytułowej roli. Według notatek pojawiał się na planie pijany i przebrany za Deppa. Miał się także domagać zwolnienia Heard z filmu. "Jason chce, żeby mnie wywalili" - głosi jedna z notatek. "Jason jest pijany i znowu się spóźnił na plan. Przebrał się za Johnny'ego. Założył nawet pierścionki" - mówi inna.

Przedstawiciele aktora odmówili komentarza. Tym rewelacjom zaprzeczyli jednak przedstawiciele DC Studios, którzy zapewniali o profesjonalizmie Momoi. Słowa wsparcia popłynęły także od osób, które były na planie filmu. "Jason ciężko pracuje i od czasu do czasu lubi wypić piwo, ale nie przychodził na zdjęcia pijany" - zdradził "Variety" dziennikarz, który był świadkiem realizacji sequela "Aquamana" w 2021 roku.

Amber Heard jako Mera w filmie "Aquaman" Album Online East News

Elon Musk ocalił rolę Amber Heard w "Aquamanie"?

Serwis zdradził także, że w czasie realizacji superprodukcji z 2019 roku Heard niemal straciła rolę Mery, ukochanej tytułowego bohatera. Nie miało to jednak nic wspólnego z jej procesem rozwodowym z Deppem. Wynikało z odbioru braku chemii z Momoą. Sam aktor nie miał żadnego wpływu na tę decyzję.

W obronie Heard miał stanąć Elon Musk, z którym spotykała się przez rok po rozstaniu z Deppem. Według "Variety" jego przedstawiciele przesłali do wytwórni Warner Bros. list grożący poważnymi konsekwencjami, gdyby aktorka straciła rolę. Decyzję o jej zwolnieniu cofnięto. Musk i Heard nie odpowiedzieli na prośbę mediów o komentarz.

"Aquaman i Zaginione Królestwo" ukazał się w grudniu 2023 roku. Superbohaterska produkcja zamyka filmografię Heard. W lipcu 2025 roku pojawiła się w sztuce "Spirit of the People", która miała swą premierę na Williamstown Theatre Festival. Od 2023 roku mieszka w Madrycie, gdzie wychowuje trójkę dzieci.