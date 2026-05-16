Megan Fox i konflikt z Michaelem Bayem

Przełomem w karierze Fox był występ w "Transformers" Michaela Baya z 2007 roku. Aktorka po raz pierwszy pracowała z reżyserem przy "Bad Boys II" w 2003 roku. Wcieliła się wtedy w dziewczynę, która tańczy przy barze. Gdy pojawiła się na castingu superprodukcji o wielkich robotach, musiał, według relacji krytyka Jasona Solomonsa, umyć samochód Baya. Nagranie z zajścia zostało później zgubione.

Sytuacja zaogniła się w 2009 roku, po premierze sequela "Transformers: Zemsta upadłych". Fox zaczęła wówczas porównywać reżysera do dyktatorów. Zwracała uwagę, że jej postać była traktowana przedmiotowo, a Bay był bardziej skupiony na efektach specjalnych niż na aktorach i fabule. Gwiazda nie wystąpiła w "Transformers 3" w 2011 roku. Twórca serii przyznał później, że zwolnienie jej doradzał mu Steven Spielberg, producent wykonawczy cyklu.

Wydaje się, że po latach relacje między Fox i reżyserem uległy ociepleniu. Aktorka wystąpił w filmach z serii "Wojownicze Żółwie Ninja", których Bay był producentem. W 2020 roku gwiazda "Transformers" oznajmiła we wpisie w mediach społecznościowych, że chce zakończyć dyskusję o ich konflikcie. Zaznaczyła, że podczas pracy z Bayem nigdy nie czuła się źle lub niewłaściwie traktowana.

Megan Fox o macierzyństwie. "Uratowało mnie"

W 2004 roku osiemnastoletnia Fox dołączyła do obsady sitcomu "Hope i Faith". W jednym z odcinków wystąpił Brian Austin Green, trzydziestoletni wówczas gwiazdor serialu "Beverly Hills 90210". Para zaręczyła się dwa lata później i pobrała w 2010 roku. Doczekała się trójki synów, urodzonych w 2012, 2014 i 2016 roku.

"Macierzyństwo w pewnym sensie mnie uratowało. Potrzebowałam ucieczki. Zanim zostałam mamą, byłam zagubiona. Próbowałam zrozumieć, jak mogę poczuć się wartościowa lub jak znaleźć cel w tym przerażającym, patriarchalnym, mizoginistycznym piekle, jakim był wówczas Hollywood" - zwierza się na łamach dziennika "Washington Post".

Aktorka przyznaje, iż mierził ją fakt, że przez co najmniej pierwszych 10 lat kariery była postrzegana jedynie przez pryzmat swego ciała. Żaliła się, że nie dostrzegano innych aspektów jej osobowości. Poza tym Fox podkreśla, że wychowywanie dzieci ogromnie pomogło jej w rozwijaniu poczucia empatii wobec potrzeb innych.

Fox i Green rozstali się w 2020 roku. Aktorka związała się później z piosenkarzem Machine Gun Kellym. W marcu 2025 roku na świat przyszła ich córka.

Megan Fox dołączyła do kultowej gry

W 2023 roku fani kultowej serii "Mortal Kombat" z zaskoczeniem przyjęli wiadomość, że Fox wzięła udział w najnowszej odsłonie cyklu. W "Mortal Kombat 1" pojawia się wampirzyca Nitara, której aktorka użyczyła swojego głosu i wizerunku. "Stoi po stronie zła, ale jej intencje są dobre. Walczy o ratunek dla swojego ludu. Naprawdę ją lubię. […] Wiesz, fajnie być w grze wideo" - mówiła podczas promocji "Mortal Kombat 1". Dodała, że jest wielką fanką bijatyk spod znaku smoka.

Jednak rola Nitary w fabule gry okazała się znikoma, a dubbing postaci spotkał się z krytyką recenzentów. Wampirzyca brzmiała niezaangażowanie i apatycznie. Na Fox spadły gromy. Niektórzy wskazywali jednak, że za niewiarygodny głos Nitary odpowiadali także reżyserzy dubbingu. Gdyby inaczej pokierowali aktorką, być może postać wypadłaby lepiej.

Megan Fox i Złote Maliny

Krytycy filmowi nie byli jednak tak wyrozumiali. Fox często figuruje wśród nominowanych do Złotych Malin, antynagród "honorujących" najsłabsze dokonania w przemyśle filmowym. Pierwszą szansę na plastikową statuetkę miała w 2010 roku. Wówczas nominowano ją za role w "Transformers: Zemście upadłych" i "Zabójczym ciele" oraz duet z Shią LaBeoufem. Rok później była nominowana w tym samych kategoriach - tym razem za "Jonah Hexa", adaptację komiksu DC. Złota Malina wpadła w jej ręce w 2015 roku. Doceniono jej drugoplanową rolę reporterki April O'Neil w "Wojowniczych żółwiach ninja".

Fox była nominowana do dziewięciu Złotych Malin. W 2024 roku wygrała kolejne dwie: za najgorszą rolę pierwszoplanową w "Johnny i Clyde" oraz drugoplanową w "Niezniszczalnych 4". Nie zjawiła się na ceremonii, by je odebrać.