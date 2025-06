LaBella mówiła w maju 2025 roku, że zdecydowała się na proces "nie tylko z powodu poniesionych szkód, ale także w celu wskazania problemu ciągłych zaniedbań [...] dotyczących zrozumienia i rozwiązania problemów wiążących się z występowaniem w scenach [o wiadomym charakterze] oraz potrzeby koordynacji intymności".

LaBella należy do związku zawodowego aktorów SAG-AFTRA. Według kaskaderki jego standardy zostały złamane podczas realizacji "Horyzontu. Rozdziału 2". W jej kontrakcie znalazły się zapisy o obecności koordynatora intymności podczas trudnych scen, a także wcześniejszym uprzedzeniu o realizacji takowej, zgody wszystkich biorących w niej udział stron i ograniczenia planu do niezbędnych członków ekipy filmowej.

Co stało się na planie "Horyzontu. Rozdziału 2"?

LaBella utrzymuje, że scena została zaimprowizowana. Pierwotnie miała w niej wystąpić aktorka Ella Hunt. Gdy dowiedziała się o jej charakterze, miała opuścić plan zdjęciowy. Wtedy zdecydowano, że zastąpi ją LaBella. Kaskaderka miała dowiedzieć się o charakterze sceny dopiero z instrukcji, których Costner udzielił innemu aktorowi. Nie zapewniono jej zamkniętego planu i koordynatora intymności. Costner miał ciągle proponować nowe ujęcia, a także naciskać, by scena była jeszcze bardziej dosadna. "Wpływ pracy nad zaimprowizowanym ujęciem był na tyle głęboki, że nie tylko załamał karierę, którą pani LaBella budowała latami, ale też pozostawił trwałą traumę, z którą będzie musiała zmagać się przez długi czas" - czytamy w pozwie.

Według przedstawicieli LaBelli jej uwagi dotyczące zachowania reżysera i ekipy podczas realizacji tej sceny sprawiły, że nie zaproszono jej do pracy nad "Horyzontem. Rozdziałem 3". Z kolei jej koordynator kaskaderów zerwał z nią współpracę.

Zdjęcie Devyn LaBella / Paul Archuleta / Contributor / Getty Images

Nowe dowody w sprawie przeciwko Kevinowi Costnerowi

24 czerwca 2025 roku serwis "US Weekly" poinformował, że przedstawiciele LaBelli dostarczyli do sądu nowe dowody w sprawie. Chodzi o prywatną korespondencję między kaskaderką i innymi osobami związanymi z produkcją, między innymi koordynatorką intymności Celeste Cheney.

LaBella podzieliła się z nią swoimi wątpliwościami. Pytała, dlaczego nie było żadnych przygotowań do sceny, a do jej realizacji nie zaproszono koordynatora intymności. Dlaczego zdecydowano się zaangażować do niej kaskaderkę, która nie miała doświadczenia w realizacji podobnych ujęć? Pokrzywdzona pytała także, kto weźmie odpowiedzialność za nadużycie władzy i zaniedbania, do których doszło tamtego dnia na planie filmu.

Przedstawiciele kaskaderki załączyli także wiadomości do i od innych osób, które wyrażały swój smutek z powodu zaistniałej sytuacji. Wskazywały, że głównym winowajcą jest Costner, który miał ignorować zmiany obyczajowe zachodzące w przemyśle filmowym w ostatnich latach. Według Cheney reżyser powinien przeprosić kaskaderkę. "Trzeba go sprowadzić na ziemię i przypomnieć mu, który mamy rok, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła" - czytamy w jednej z wiadomości, które opublikowała stacja TMZ.

Zdjęcie Kevin Costner / Sarah Morris / Contributor / Getty Images

Prawnik Marty Singer odpowiada na zarzuty Devyn LaBelli

W rozmowie z TMZ Marty Singer, adwokat Costnera, stwierdził, że "LaBella brała udział w realizacji zbliżenia kamery w scenie znajdującej się w scenariuszu. Nie miała ona charakteru intymnego lub seksualnego. Chodziło o szarpanie sukienki, gdy leżała w pełni ubrana obok innego aktora".

"Liczni świadkowie zaprzeczyli bezpodstawnym twierdzeniom pani LaBelli. Sama wysłała wiadomość do swojego przełożonego po zakończeniu pracy, w którym napisała: 'dziękuję za te wspaniałe tygodnie'" - kontynuował przedstawiciel Costnera. "Z niecierpliwością czekamy na zakończenie tego bezpodstawnego pozwu".

Zdjęcie Kevin Costner w filmie "Horyzont. Rozdział 1" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

Seria "Horyzont". Projekt życia i ogromna porażka Kevina Costnera

"Horyzont. Rozdział 1" debiutował podczas festiwalu w Cannes w 2024 roku i wszedł do kin kilka tygodni później. Jest to epicki western i dzieło życia Kevina Costnera, który planował go przez wiele lat. Historia miała zostać zamknięta w czterech niemal trzygodzinnych filmach. Budżet pierwszych dwóch wynosił łącznie ponad 100 milionów dolarów. Costner wyłożył 38 milionów z własnej kieszeni.

"Rozdział 2" miał wejść do kin w sierpniu 2024 roku. Jednak po chłodnym przyjęciu pierwszej części i porażce finansowej film trafił na półkę. Premiera "Rozdziału 2" odbyła się w czasie festiwalu w Wenecji w 2025 roku. Nie wiadomo, kiedy film wejdzie do szerokiej dystrybucji w kinach lub na streamingu.