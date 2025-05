Weston Cage Coppola urodził się 26 grudnia 1990 roku. Jest synem aktorskiej pary, Nicolasa Cage'a oraz Christiny Fulton. Próbował swoich sił w różnych dziedzinach - od aktorstwa po muzykę metalową. Przez pewien czas był wokalistą zespołu Eyes of Noctum, a także pracował nad solowymi projektami muzycznymi. Wystąpił także w kilku filmach jak "Pan życia i pan śmierci" czy "Kod 211". Nie osiągnął jednak takiej sławy jak jego ojciec.

Weston Cage Coppola: głośne skandale. Matka złożyła pozew

Większość osób słyszy o Westonie nie z powodu jego talentu czy nowych ról, ale wywołanych kontrowersji. 34-latek wielokrotnie miał problemy z prawem. Dotychczas usłyszał zarzuty przemocy wobec jednej z partnerek oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Według medialnych doniesień od lat ma problemy z uzależnieniami i cierpi na zaburzenia psychiczne.

W 2024 roku media huczały o napaści na własną matkę. Do tragicznych wydarzeń doszło na terenie posiadłości kobiety. Fulton przez długi czas nie mogła dojść do siebie i gdyby nie pomoc jej przyjaciela, sprawa mogłaby zakończyć się śmiercią. Mimo początkowej niechęci ostatecznie zdecydowała się zgłosić sprawę do Sądu Najwyższego Kalifornii, oskarżając równocześnie Nicolasa Cage'a o zaniedbania, które doprowadziły do tej strasznej sytuacji. Prawnik aktora uznał jej zarzuty za absurdalne:

"Weston Coppola ma 34 lata. Pan Cage nie kontroluje zachowania Westona w żaden sposób i nie jest odpowiedzialny za domniemaną napaść na jego matkę".

W trakcie postępowania, które rozpoczęło się 2 kwietnia tego roku, sędzia hrabstwa Los Angeles Enrique Monguia uznał, że więzienie nie będzie dla Westona odpowiednią karą. W zamian za to skierował go na dwuletnie leczenie pod okiem psychiatrów.

"Pan Cage cierpi na zaburzenie zdrowia psychicznego. Jestem przekonany, że był to znaczący czynnik w popełnieniu zarzucanych mu przestępstw. To oczywiste, że w tamtym czasie przechodził załamanie nerwowe" - argumentował.

Termin złożenia pierwszego raportu z postępów leczenia wyznaczono na lipiec.

Weston Cage Coppola kolejny wziął ślub

25 kwietnia Weston po raz czwarty wszedł w związek małżeński. Mężczyzna poślubił Jenifer Alexę Canter, a ceremonia odbyła się w Beverly Hills. Nicolas Cage wspierał syna w wielkim dniu, stojąc przy ołtarzu w gronie świadków.

"Urodziłem się dla Jenifer. Bycie jej mężem to najcudowniejsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Moje serce przez cały czas należało do niej. Jest miłością mojego życia i będę jej oddany na zawsze" - mówił w rozmowie z "People".



Para po raz pierwszy ogłosiła swoją relację w listopadzie 2024 roku. Kilka miesięcy wcześniej mężczyzna sfinalizował rozwód z Hilą Cage Coppolą, z którą doczekał się narodzin bliźniaczek: Venice Zohar oraz Cyress Zary. Oprócz tego jest także ojcem Luciana i Sorina, których matką jest jego druga żona, Danielle Cage.

