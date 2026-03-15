Skarsgård przyszedł na świat 13 czerwca 1951 roku. W wieku 21 lat zaczął pojawiać się w szwedzkiej telewizji. W latach 80. XX wieku otrzymywał także angaże w amerykańskich produkcjach, między innymi "Niezwykłej lekkości bytu" na podstawie książki Milana Kundery. W "Polowaniu na Czerwony Październik" zagrał sowieckiego wojskowego, który otrzymuje zadanie zniszczenia tytułowej łodzi podwodnej.

W 1996 roku Skarsgård po raz pierwszy współpracował z Larsem von Trierem w "Przełamując fale". Później wystąpił jeszcze w jego czterech filmach i serialu "Królestwo". Jednocześnie chętnie grał w kinie popularnym. W Kinowym Uniwersum Marvela wykreował postać naukowca Erika Selviga. Mogliśmy oglądać go między innymi w seriach "Thor" i "Avengers". Pojawił się także w cyklach "Piraci z Karaibów", "Mamma Mia!" i "Diuna".

Stellan Skarsgård. Nagrody

W 1982 roku Skarsgård otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za "Prostodusznego mordercę". Rola w serialu "Czarnobyl" przyniosła mu Złoty Glob i nominację do Emmy. W "Wartości sentymentalnej" Joachima Triera Skarsgård zagrał uznanego reżysera, który nie nakręcił nowego filmu od kilkunastu lat. Po głowie zaczyna mu chodzić pomysł na produkcję opartą na historii jego rodziny. Do występu stara się nakłonić swoją córkę. Aktor otrzymał za tę rolę Złoty Glob i Europejską Nagrodę Filmową. Ma także szansę na Oscara.

Stellan Skarsgård i Elle Fanning w scenie z filmu "Wartość sentymentalna" materiały prasowe

Stellan Skarsgård pracował z Ingrmarem Bergmanem. Nie wspomina tego dobrze

Wśród wielkich reżyserów, z którymi pracował Skarsgård, jest między innymi Ingmar Bergman. Szwedzki aktor wystąpił w jego filmie telewizyjnym "Hustruskolan" z 1983 roku. Podczas spotkania z publicznością w Karlowych Warach w 2025 roku Szwed zaskoczył szczerym wyznaniem o reżyserze. "Mam skomplikowaną relację z Bergmanem, ponieważ nie był on miłym gościem. Był miłym reżyserem, ale wciąż można go potępić jako buca. Caravaggio pewnie też nim był, ale za to malował świetne obrazy" - mówił zdobywca Złotego Globu za "Czarnobyl".

W dalszej części swojej wypowiedzi również nie gryzł się w język. Zaznaczył też kontrowersyjne sympatie polityczne reżysera na przełomie lat 30. i 40. XX wieku. "Bergman był manipulatorem. [...] Ciągle go usprawiedliwiamy, ale mam wrażenie, że jego podejście do innych ludzi było dziwne. Uważał, że niektóre osoby nie są godne. Czułem, że nimi manipulował. Nie był miły" - kontynuował Skarsgård. "Artyści są skomplikowani. Możesz być świetnym artystą i wciąż być trudnym człowiekiem. Nie oznacza to, że nie możesz stworzyć czegoś wielkiego".

Stellan Skarsgård w 2013 roku NurPhoto Getty Images

Stellan Skarsgård nie lubi też pracować z Larsem von Trierem

Skarsgård chętnie mówi o swej współpracy z Larsem von Trierem. Często w uszczypliwy sposób. "Kiedyś [von Trier] powiedział mi: 'Stellan, w końcu wiem, jaki filmy kręcę'. 'Naprawdę? To jakie filmy kręcisz, Lars?' - spytałem. 'Kręcę filmy, których jeszcze nie nakręcono'. Tak jest, Lars. Właśnie to robisz" - wspominał w rozmowie z "Variety" z lutego 2026 roku.

Chociaż aktor bardzo ceni duńskiego reżysera, nie ukrywa, że czas spędzony na planie jego filmów nie należy do najprzyjemniejszych. Przekonał się o tym także Paul Bettany. Po wspólnym występie w komedii sensacyjnej "Kiss Kiss (Bang Bang)" Skarsgård namówił go do przyjęcia roli w "Dogville". Ten nazwał to później "odrażającym doświadczeniem". "Wystąpiłem w tym filmie, bo Stellan [tutaj padło wyrażenie powszechnie uważane za wulgarne] Skarsgård mnie nabrał! Powiedział: 'musisz w tym zagrać, będzie fantastycznie, [plan zdjęciowy u Lara von Triera] to niekończąca się impreza'. Po trzech tygodniach zdjęć pozbawionych krzty radości spytałem go, o co mu chodziło? A on na to: 'stary, zmyśliłem wszystko, bez ciebie nie dałbym rady'" - wspominał Bettany w rozmowie z "Guardianem".

W 2022 roku von Trier poinformował, że zmaga się z chorobą Parkinsona. Planował realizację nowego filmu ze Skarsgårdem w roli głównej. W listopadzie 2025 w rozmowie z "Deadline" aktor poinformował, że projekt może nie doczekać się realizacji. "Ostatni raz, gdy rozmawiałem [z von Trierem], pracował nad swoją adaptacją filmu 'Filar' Chrisa Markera. [...] Uważał, że mógłby nakręcić to w swoim domu. Od tego czasu czuł się znacznie gorzej. Nie rozmawiałem bezpośrednio z nim. Od czasu do czasu wysyłałem mu wiadomości. Na niektóre odpowiadał, ale bardzo zwięźle" - wyjawił.

Stellan i Alexander Skarsgårdowie w 2019 roku Cindy Ord Getty Images

Szóstka dzieci Stellana Skarsgårda poszła w jego ślady

Podczas rozmowy z "Guardianem" Bettany stwierdził także, że Skarsgård "ma niesprecyzowaną liczbę dzieci i nigdy nie chciał, żeby go szanowały". "To prawda" - przyznał Szwed w rozmowie z Guardianem w 2014 roku. "Nie powinny mnie szanować tylko dlatego, że jestem ich ojcem. Jedyny respekt, na jaki ci się należy, to ten, na który zapracujesz. Szacunek to zabawne słowo. W każdym razie chcę, by doceniali to, co jest we mnie warte docenienia, a nie fakt, że spałem z ich matką".

Skarsgård ma ósemkę dzieci z dwiema partnerkami. Szóstka jego pociech poszła w jego ślady. Największą karierę zrobili 49-letni Alexander i 35-letni Bill. Pierwszy jest gwiazdą serialu "Czysta krew" oraz laureatem Złotego Globu i Emmy za udział w "Wielkich kłamstewkach". Drugi zyskał sławę za sprawą roli klauna Pennywise'a w adaptacji powieści Stephena Kinga "To". "Chciałem być aktorem, będąc jeszcze małym dzieckiem" - mówił Bill w 2016 roku na łamach People. "Jednak kiedy byłem nastolatkiem, zacząłem się zastanawiać: czy naprawdę tego chcę, czy pragnę robić to, co mój tata".

W 2026 roku Stellan i Alexander walczyli o nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Ojciec za "Wartość sentymentalną", syn za "Pilliona". "Piękny film. grałeś siebie, prawda? Nieobecnego ojca" - ironizował Alexander we wspólnym wywiadzie dla "Variety".