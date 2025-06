Jerzy Skolimowski pracuje nad nowym filmem. Amerykański aktor w obsadzie

Fabuła skupi się na patologu Miklosu Nyiszli, który w czasie drugiej wojny światowej zostaje zmuszony do pracy dla sił okupujących. Wystawi to na próbę jego człowieczeństwo i moralność. 87-letni Skolimowski będzie nie tylko reżyserem filmu. Jego Skopia Film zajmie się także jego produkcją.

"Angel od Death". Kiedy rozpoczną się prace nad filmem?

Wniosek o dofinansowanie "Angel of Death" będzie rozpatrywany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podczas zbliżającej się sesji. Gdyby twórcom udało się zebrać fundusze, zdjęcia miałyby ruszyć już jesienią tego roku. Według "World of Reel" oznaczałoby to możliwą premierę w Cannes lub Wenecji w 2026 roku.

Reklama

Wideo IO (2022), reż. Jerzy Skolimowski, oficjalny zwiastun PL, w kinach od 30 września

Informacje o scenariuszu LaBeoufa pojawiły się już w 2023 roku. Wówczas mówiło się, że za kamerą stanie Abel Ferrara. Aktor wystąpił wtedy w jego "Ojcu Pio".

Filmografię Skolimowskiego zamyka "IO" z 2022 roku, za które otrzymał Nagrodę Jury w Cannes i nominację do Oscara za film międzynarodowy. Był także współscenarzystą "The Palace" Romana Polańskiego z 2023 roku.