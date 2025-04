Haley Joel Osment — aktor jednej roli?

Urodził się w kwietniu 1988 roku. Mieszkał w Los Angeles, a jego rodzice wychowywali go w "starym dobrym południowym stylu". Jego ojciec przelał na syna swoje nigdy niezrealizowane aspiracje zawodowe (był niezbyt popularnym aktorem serialowym). Bardzo szybko rozpoczął przygodę z kamerą, bo już w wieku sześciu lat miał okazję wystąpić w reklamie znanej pizzerii. Od tamtego momentu jego kariera nabierała tempa i w 1994 roku miał okazję zagrać w sitcomie "Thunder Alley", który został stworzony dla telewizji ABC. Niedługo później wystąpił w produkcji, która łącznie zgarnęła sześć Oscarów.

Reklama

"Forrest Gump" (1994) to film, który na stałe zapisał się w historii kina. Tę słodko-gorzką fabułę pokochał cały świat, a młodziutki aktor odegrał bardzo istotną rolę, ponieważ wcielił się w tytułową postać z okresu dorastania. Ten występ otworzył mu dalszą ścieżkę.

Haley Joel Osment zagrał w "Szóstym zmyśle" (1999) - filmie opowiadającym o chłopcu, który jest obdarzony szczególnym darem, pozwalającym mu widzieć i komunikować się ze zmarłymi. Dzieło stało się kultowe nie tylko ze względu na rolę młodego aktora, ale także dlatego, iż jest to jeden z pierwszych przykładów "mind-game films", fenomenu, który sprawił, że znacząco zmienił się odbiór treści i pozwolił widzom na polemikę z narracją. Dla Osmenta poza sukcesem kasowym filmu ważna była nominacja do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową - był on drugim najmłodszym w historii, otrzymującym takie wyróżnienie, ale nie przekuł go w statuetkę.

Rok później młody aktor pojawił się w dramacie wojennym "Pamiętny kwiecień". W wieku 12 lat zagrał kolejną ważną, udaną rolę. W obrazie Mimi Leder "Podaj dalej" wcielił się w chłopca, który w ramach zadania domowego uruchamia "łańcuszek szczęścia". Na planie towarzyszyli mu zdobywcy Oscarów: Helen Hunt i Kevin Spacey.

Ważną rolą był także film Stevena Spielberga "A.I. Sztuczna inteligencja". Młody aktor pojawił się wtedy u boka Jude’a Lawa, Brendana Gleesona i Robina Williamsa.

Niespodziewany upadek

Kolejne lata przyniosły młodemu aktorowi występy w produkcjach, o których wiele osób chciałoby zapomnieć, ale to nie wszystko. Osment wdał się w konflikt z prawem w 2006 roku, za prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz posiadanie nielegalnych używek i jak się okazało po latach, to był dopiero początek jego problemów z prawem.

Od tego czasu stara się wrócić do zawodu. Próbował swych sił na deskach teatralnych, grając uzależnionego od narkotyków Bobby'ego w adaptacji "American Buffalo" Davida Mameta — spektakl zdjęto jednak z afisza po zaledwie ośmiu przedstawieniach.

Potem wystąpił w komediach "Montana Amazon" (2012) i "Seks według Eda" (2014). Od tego czasu regularnie pojawia się w filmach i serialach, ale zazwyczaj w rolach drugoplanowych bądź epizodycznych. Nie powtórzył jednak sukcesu z "Szóstego zmysłu".

W 2018 roku media informowały o incydencie z jego udziałem na lotnisku w Las Vegas podczas weekendu Super Bowl. Policja została wezwana, gdy pasażer, który spóźnił się na lot, zachowywał się agresywnie wobec pracownika linii lotniczych. Choć Osment nie był na miejscu podczas interwencji, według doniesień miał wrócić i grozić słownie, i znów zniknąć przed przybyciem funkcjonariuszy.

"Mam wielkie szczęście. Wszyscy spodziewają się mroku w dziecięcych karierach. Sądzę jednak, że więcej jest historii pełnych pozytywnych doświadczeń. Tak było w moim przypadku" - wyznał Haley Joel Osment w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Independent" w 2019 roku. Czyżby zapomniał o wybrykach sprzed lat? W ostatnich latach dużo częściej mówi się o konfliktach z prawem niż o nowych, przełomowych rolach aktora.

Nowa dekada, nowe problemy z prawem

8 kwietnia 2025 roku, obecnie 37-letni Osment, został ponownie zatrzymany. Jak informował serwis "TMZ", przyczyną aresztowania miało być spożycie przez aktora nielegalnych substancji. W rozmowie z magazynem "People" sierżant Jason Heilman z lokalnej policji potwierdził incydent.

"Został aresztowany i nie przebywa już w areszcie" - powiedział funkcjonariusz. Biuro szeryfa hrabstwa Mono udostępniło także oficjalne zdjęcie zrobione po zatrzymaniu aktora.

Nagranie z kamery policyjnej pokazało, że Haley Joel Osment znajdował się w stanie odurzenia i momentami był agresywny wobec funkcjonariuszy, a w tle można usłyszeć, że aktor oskarżał policjanta próbującego zapiąć na nim pas bezpieczeństwa o "znęcanie się".

Serwis New York Post otrzymał od aktora oficjalne oświadczenie:

"Jestem absolutnie przerażony swoim zachowaniem. Gdybym wiedział, że użyłem tak haniebnego języka w trakcie zamroczenia, zareagowałbym wcześniej. Ostatnie kilka miesięcy związane stratą dobytku i przesiedleniem złamało mnie i sprowadziło do bardzo niskiego stanu emocjonalnego. (...) Z całego serca przepraszam absolutnie wszystkich, których zabolały moje słowa. (...) Nie proszę nikogo o wybaczenie, ale obiecuję odpokutować za mój straszny błąd" - skomentował Osment.