James Handy nie żyje. Aktor zginął z ręki syna partnerki

3 czerwca 2026 roku o 9.30 rano policja pojawiła się przed domem Handy'ego po niepokojącym telefonie na numer alarmowy. "Jestem synem człowieka, zabiłem grzesznika" - powiedział dzwoniący. Na miejscu znaleziono nieprzytomnego Handy'ego. Aktor miał liczne rany kłute klatki piersiowej. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono jego śmierć.

Policja zatrzymała 44-letniego Michaela Gledhilla. Mężczyzna sam zgłosił się do funkcjonariuszy i przyznał się do winy. Jego matka spotykała się z Handym. W ostatnim czasie mieszkali we troje w rezydencji aktora. Gledhill został aresztowany. Wyznaczono kaucję w wysokości 2 milionów dolarów.

James Handy. Kariera

Urodzony 19 marca 1945 roku Handy był aktorem charakterystycznym, znanym z małych ról w kinie i telewizji. Występował przed kamerą od końca lat 70. XX wieku. W kinie mogliśmy go zobaczyć w "Werdykcie", "Arachnofobii", "Jumanji", "Loganie - Wolverinie" i "Top Gun: Maverick".

Występował także gościnnie w wielu serialach, między innymi w "Skrzydłach", "Napisała: Morderstwo", "Beverly Hills 90210", "Z archiwum X", "Ostrym dyżurze" i "CSI: Kryminalnych zagadkach Nowego Jorku".



