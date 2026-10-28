Jafar Panahi skazany na pięć lat więzienia

Irański filmowiec Jafar Panahi został zaocznie skazany na pięć lat i miesiąc pozbawienia wolności przez sąd rewolucyjny w stolicy kraju. Jak poinformował prawnik reżysera Mostafa Nili, cytowany przez agencję Emtedad, wyrok wydano zaocznie.

Na Panahiego nałożono również dwuletni zakaz korzystania z mediów społecznościowych oraz konfiskatę majątku. Reżyser ma również dwuletni zakaz podróżowania za granicę. Nie wiadomo, jakie konkretnie zarzuty postawiono cenionemu filmowcowi.

Jak twierdzi prawnik Panahiego, w zeszłym tygodniu zablokowano konta bankowe reżysera, co wzbudziło jego podejrzenia. Nili wybrał się więc do prokuratury w Teheranie, gdzie usłyszał, że reżyser został skazany zaocznie.

W aktach sprawy zapisano, że Panahi przebywa obecnie poza Iranem, mimo iż wrócił do kraju pod koniec marca 2026 roku, niedługo po ceremonii rozdania Oscarów, gdzie jego film "To był zwykły przypadek" walczył o statuetkę za najlepszy tytuł międzynarodowy.

Irański filmowiec na celowniku władz. To kolejny wyrok

Jafara Panahiego od ponad 20 lat spotykają liczne represje za jawne sprzeciwianie się irańskim władzom. Reżyser "Taxi - Teheran" i "Niedźwiedzie nie istnieją" jest oskarżany o działalność propagandową przeciw rządowi w Teheranie, za co w przeszłości był już kilkukrotnie skazywany.

W 2010 roku Panahiemu zabroniono kręcenia filmów, udzielania wywiadów prasie oraz podróży. Mimo to zdobywca Złotej Palmy nadal produkował tytuły, w których obnażał praktyki irańskich władz, uciszających opozycjonistów. Z kolei w 2022 roku artystę aresztowano w związku z protestami filmowców - wyszedł na wolność siedem miesięcy później.

W 2025 roku władze w Teheranie wydały zgodę na jego podróż do Cannes, gdzie swoją premierę miał głośny "To był zwykły przypadek", który został tam zresztą nagrodzony Złotą Palmą. Mimo ogromnego ryzyka Panahi zdecydował się na powrót do kraju.

"Jestem człowiekiem, który chce żyć w swoim kraju. Muszę móc tu oddychać i pracować. Jeśli zdecydują się wsadzić mnie do więzienia, droga wolna. Nic mnie nie przekona do tego, żeby wyjechać" - mówił w wywiadzie dla magazynu Variety.



