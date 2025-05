Ikona skandalu i wolności. Zapisała się w historii kultury oraz polityki

Ilona Anna Staller: Jak stała się Ciccioliną?

Ilona Anna Staller urodziła się 26 listopada 1951 roku w Budapeszcie. Jej matka pracowała w departamencie wojskowym, a ojciec był funkcjonariuszem tajnych służb. Wczesne dzieciństwo spędziła w komunistycznych realiach powojennej stolicy Węgier. Już w młodym wieku wyróżniała się niezwykłą urodą, co otworzyło jej drzwi do pracy jako modelka.

W latach 60. rozpoczęła pracę w hotelu Duna Intercontinental w Budapeszcie, gdzie miała kontakt z zagranicznymi gośćmi, w tym dyplomatami i biznesmenami. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża - włoskiego przemysłowca, dzięki któremu wyemigrowała do Italii.

Reklama

Po przyjeździe do Włoch w latach 70. Staller rozpoczęła pracę jako modelka i statystka filmowa. Szybko jednak zwróciła na siebie uwagę swoją otwartością i prowokacyjnym stylem bycia. Wkrótce zaczęła prowadzić audycję radiową "Voulez-vous coucher avec moi?", która była rewolucyjna w ówczesnych Włoszech. W programie otwarcie mówiła o miłości i fantazjach. To właśnie wtedy narodził się jej pseudonim "Cicciolina" - zdrobnienie od włoskiego słowa "ciccio" (co można tłumaczyć jako "słodka" lub "pulchniutka").

Zobacz zwiastun filmu "Diva Futura"!

Pierwszy wielki skandal wywołała w 1978 roku, gdy jako pierwsza kobieta w historii włoskiej telewizji pokazała się topless. Stała się natychmiastową sensacją, a jej popularność rosła w zawrotnym tempie.

W 1983 roku Cicciolina oficjalnie wkroczyła do świata filmów dla dorosłych. Jej produkcje często miały elementy artystyczne i były realizowane z dużym rozmachem. Wyróżniała się na tle innych aktorek nie tylko urodą, ale i naturalnym wdziękiem oraz odwagą w przełamywaniu społecznych tabu.

Występowała w wielu produkcjach, zarówno włoskich, jak i amerykańskich. Jej najbardziej znane filmy to: "Il telefono rosso" (1986), "Cicciolina e Moana ai mondiali" (1990) - film, w którym wystąpiła u boku innej legendarnej włoskiej gwiazdy, Moany Pozzi, "Incontri molto... ravvicinati del quarto tipo" (1991).

W swoich wystąpieniach często łączyła śmiałe występy z tematyką ekologiczną i pokojową.

Od show-biznesu do polityki

Najbardziej nieoczekiwanym zwrotem w jej karierze była decyzja o wejściu do polityki. W 1987 roku Cicciolina kandydowała do włoskiego parlamentu z listy Partii Radykalnej. Jej kampania była bezprecedensowa - pojawiała się topless na wiecach, obiecywała rozluźnienie restrykcyjnego prawa obyczajowego.

Ku zaskoczeniu wszystkich, zdobyła mandat do Izby Deputowanych! Stała się pierwszą w historii aktorką filmów dla dorosłych wybraną w demokratycznych wyborach do parlamentu. Podczas pracy w parlamencie nie stroniła od kontrowersji - zdarzało jej się przychodzić na obrady w odważnych strojach i publicznie prezentować swoje liberalne poglądy. Jej obecność w polityce budziła ogromne emocje i podzieliła opinię publiczną.

Po zakończeniu kariery politycznej Cicciolina związała się z amerykańskim artystą Jeffem Koonsem, jednym z najbardziej znanych twórców sztuki współczesnej. Ich burzliwy związek stał się inspiracją dla serii dzieł zatytułowanych "Made in Heaven", które przedstawiały parę w intymnych sytuacjach.

Po narodzinach ich syna, Koons i Cicciolina rozstali się, a ich batalia sądowa o prawa do opieki nad dzieckiem trwała latami.

Pomimo upływu lat, Cicciolina pozostaje ikoną popkultury i symbolem rewolucji. Nadal aktywnie uczestniczy w debatach dotyczących wolności słowa i praw człowieka. W 2020 roku zapowiedziała powrót do polityki, ale tym razem jako obrończyni praw artystów i performerów. Wciąż wzbudza zainteresowanie mediów, a jej historia inspiruje kolejne pokolenia. W 2025 roku wydała autobiografię oraz album fotograficzny, dokumentujący jej niezwykłe życie.

Ilona Staller, czyli Cicciolina, to kobieta, która odważnie przekraczała granice - najpierw jako aktorka filmów dla dorosłych, później jako polityczka. Jej życie było pełne skandali, ale także walki o prawa kobiet, wolność seksualną i swobodę artystyczną.

"Diva Futura" w kinach od 23 maja.