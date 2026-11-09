Wilson opublikował na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, na którym stoi ze swoimi rodzicami na Rynku Głównym w Krakowie. "Moja wspaniała, pochodząca z Polski żona zrobiła mi i moim rodzicom to zdjęcie zeszłego lata. Długo planowaliśmy tę wizytę. Przez ponad 20 lat i niezliczone wizyty ta część świata stała się dla mnie wyjątkowym miejscem na Ziemi. Serce mi pęka z powodu tragedii w niezwykłym mieście, jakim jest Kraków" - czytamy we wpisie hollywoodzkiego aktora.

Żoną gwiazdy serii "Aquaman" jest Dagmara Domińczyk, urodzona w Kielcach aktorka, znana między innymi z serialu "Sukcesja". Para wystąpiła razem w filmie "Jack Strong" Władysława Pasikowskiego. Pod wpisem Wilsona pojawił się jej komentarz po polsku: "Kocham cię".

Rozwiń

Najważniejsze role Patricka Wilsona

Urodzony w 1973 roku Wilson jest amerykańskim aktorem, któremu uznanie przyniosły występy m.in. w miniserialach "Anioły w Ameryce" i "Fargo" oraz cyklach horrorów "Naznaczony" i "Obecność". W czasie swej kariery był nominowany do nagrody Emmy i dwóch Złotych Globów.

Tragiczny atak w Krakowie

W wyniku ataku na krakowskim Rynku z 7 listopada 2026 roku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W mieszkaniu rodziny zamachowca znaleziono później trzy ciała należące do jego najbliższych. Przebywający w szpitalu sprawca zmarł w godzinach porannych w poniedziałek 9 listopada.