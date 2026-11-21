Okrutna historia wstrząsnęła Polską. Na jej podstawie stworzono serial "Wśród nocnej ciszy"

Zbrodnia połaniecka, do której doszło w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku, to jedna z najtragiczniejszych i zarazem najtrudniejszych spraw w polskiej kryminalistyce. W trakcie dochodzenia przesłuchano ponad 230 osób, jednak nieliczni świadkowie odważyli się, by wyjawić prawdę o tym, kto pozbawił życia małżeństwo Krystynę i Stanisława Łukaszków oraz 12-letniego brata Krystyny, Mieczysława Kalitę. Wszyscy mieszkańcy wsi ze strachu oraz pod presją lokalnego autorytetu zdecydowali się na solidarne milczenie.

Okrutne przestępstwo badał także Wiesław Łuka, dziennikarz, którego reportaże zostały wydane w formie książki "Nie oświadczam się" z 1981 roku. To właśnie ona stała się inspiracją do stworzenia serialu "Wśród nocnej ciszy" w reżyserii Jana Holoubka ("Wielka woda", "Heweliusz" i "Rojst") ze scenariuszem autorstwa Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa. Pierwszy odcinek zadebiutował w serwisie HBO Max 13 listopada 2026 roku. Kolejne będą pojawiać się w każdy piątek aż do finału, który zaplanowano na 18 grudnia.

Ten film wyprzedził "Wśród nocnej ciszy". "Zmowa" wciąż wbija w fotel

Serial HBO Max jest obecnie na ustach wielu polskich widzów, którzy zachwalają trzymający w napięciu klimat historii i wybitne aktorstwo. Na ekranie możemy bowiem zobaczyć m.in. Justynę Wasilewską, Łukasza Simlata, Jędrzeja Hycnara, Tomasza Schuchardta, Adama Woronowicza, Magdalenę Biegańską, Tomasza Włosoka czy Michała Żurawskiego.

Mówiąc o produkcji, warto jednak mieć na uwadze, że ta mroczna historia już wcześniej była inspiracją dla filmowców. Po raz pierwszy na ekranie pokazał ją w 1988 roku reżyser Janusz Petelski, który napisał scenariusz we współpracy z autorem głośnego reportażu.

Telewizyjny film "Zmowa" luźno i dość ogólnikowo opiera się na wydarzeniach z wigilijnej nocy. Choć wielu widzów wytykało twórcom błędy realizacyjne i toporne wykonanie, niemal wszyscy zgodnie przyznawali, że temat oraz klimat zostają w głowie jeszcze długo po seansie. W produkcji wystąpili m.in. Jerzy Łapiński, Stanisława Celińska, Adam Ferency, Artur Pontek, Bogusław Sochnacki, Ewa Szykulska, Sylwester Maciejewski oraz Zbigniew Buczkowski.

Film "Zmowa" można obecnie obejrzeć za darmo w serwisie YouTube.

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