Historia, przez którą świat wstrzymał oddech. Wszyscy w poniedziałek włączą Polsat

"Trzynastu": opowieść o cudzie, który wydarzył się naprawdę

Polsat pokaże w poniedziałek niezwykle poruszający film Rona Howarda "Trzynastu" o jednej z najbardziej dramatycznych i zarazem heroicznych akcji ratunkowych XXI wieku. To oparta na faktach opowieść o dwunastu chłopcach z tajlandzkiej drużyny piłkarskiej i ich trenerze, którzy w czerwcu 2018 roku zostali uwięzieni w zalanej jaskini Tham Luang. Świat wstrzymał oddech, gdy przez wiele dni trwała walka z czasem i żywiołem.

Film opowiada o przebiegu brawurowej akcji i trudnościach z jakimi się wiązała. Na ratunek piłkarskiej wyruszyli najlepsi nurkowie jaskiniowi z całego świata, w tym Brytyjczycy John Volanthen (w tej roli Colin Farrell ) i Rick Stanton (w tej roli Viggo Mortensen). Gdy odnaleźli chłopców żywych po 10 dniach pod ziemią, okazało się, że to dopiero początek - najtrudniejsze było ich bezpieczne wydostanie. W niektórych miejscach jaskinia była bowiem tak wąska, że nurkowie ledwo byli w stanie się przecisnąć. W misję zaangażowano 5000 osób z 17 krajów.

Film Howarda nie tylko wiernie oddaje fakty, ale też składa hołd cichym bohaterom, takim jak zmarły w trakcie akcji ratownik Saman Kunan.

Oscary, emocje i kontrowersje. Produkcja z wielką historią w tle

Za kamerą w "Trzynastu" stanął zdobywca dwóch Oscarów Ron Howard, a w obsadzie są nie tylko gwiazdorzy Colin Farrell i Viggo Mortensen, ale także Joel Edgerton czy Tom Bateman. Film miał potencjał na wielkie kino festiwalowe i oscarowe laury, ale jego droga do widza była burzliwa. Wskutek przejęcia MGM przez Amazona zrezygnowano z szerokiej dystrybucji kinowej. Decyzję tę skrytykował Viggo Mortensen, nazywając ją "motywowaną czystą chciwością".

Mimo to "Trzynastu" zdobył uznanie krytyków - 86% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes to dowód, że mamy do czynienia z filmem, który nie tylko wzrusza, ale i trzyma w napięciu. W poniedziałek Polsat da polskim widzom okazję, by przeżyć tę historię na nowo - opowieść, która przypomina, że przy wielkim uporze, wierze i wytrwałości, człowiek potrafi dokonać cudu.

"Trzynastu" w najbliższy poniedziałek na antenie Polsatu o godzinie 20:10.

