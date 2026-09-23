Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia. Nie przyznaje się do winy

Producent filmowy Harvey Weinstein został oskarżony i aresztowany w 2018 roku w wyniku zarzutów, które pojawiły się po publikacjach New York Times. W 2020 roku skazano go na 23 lata pozbawienia wolności. W kwietniu 2024 roku sąd zdecydował, że proces Weinsteina nie był sprawiedliwy, a wyrok uchylono.

Harvey Weinstein został skazany na 15 lat więzienia

Dzisiaj Weinstein został skazany na 15 lat więzienia, rok po tym, jak uznał go za winnego w sprawie molestowania Miriam Haley, byłej asystentki producenta w programie "Project Runway".

W oświadczeniu odczytanym na sali Miriam Haley stwierdziła, że Weinstein nadużył pozycji i władzy, co miało "niszczycielski wpływ na jej życie i bezpieczeństwo", podaje serwis NBC News. "To dla mnie dożywotni wyrok" - dodała.

Harvey Weinstein nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i przed sądem przeprosił wszystkich, którzy mogli "poczuć się przez niego skrzywdzeni".

"Nie jestem idealnym człowiekiem, ale osobą, która popełniła błędy. Nie jestem brutalny" - czytamy na NBC News.

Harvey Weinstein nie przyznał się do zarzucanych mu czynów

Były producent filmowy nie przyznawał się do żadnych z zarzucanych mu czynów, twierdząc, że wszystkie kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą. Od 2017 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiły się zarzuty niewłaściwego zachowania pod adresem Weinsteina i zapoczątkowały ruch #MeToo, o molestowanie i wykorzystywanie oskarżyło producenta ponad 80 kobiet.

Weinstein był swego czasu jednym z najpotężniejszych ludzi w Hollywood. Wykazywał się niesamowitym zmysłem w wyszukiwaniu produkcji mogących otrzymać Oscara oraz bezwzględnością w czasie walki o nagrody. Słynął także z wybuchowego temperamentu. W ostatnich latach, podczas pobytu w więzieniu, przeszedł operację serca; zdiagnozowano u niego raka, chorobę nerek i cukrzycę.

Weinstein pracował między innymi przy filmach Quentina Tarantino, pierwszych częściach serii "Krzyk", "Angielskim pacjencie", "Buntowniku z wyboru" i "Gangach Nowego Jorku", "The King's Speech" czy "Artyście". Za "Zakochanego Szekspira" otrzymał Oscara.

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