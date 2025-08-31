"Harry Potter" wróci do kin ze starą obsadą? Reżyser zabrał głos

W rozmowie z "The Times" Columbus przyznał, że chodzi o sprzeczne poglądy aktorów i J.K. Rowling, autorki książek o "Harrym Potterze", odnośnie osób transpłciowych. "Sprawa bardzo się skomplikowała. […] Wszyscy mają swoje zdanie, które nie jest zbieżne z poglądami [Rowling], więc [ich powrót] jest niemożliwy" – mówił reżyser "Kamienia filozoficznego" i "Komnaty tajemnic".

Reklama

Chris Columbus o poglądach J.K. Rowling. "Smucą mnie one"

Columbus zdradził, że nie rozmawiał z pisarką od ponad dekady. Ma jednak dobry kontakt z Danielem Radcliffe’em, filmowym Harrym Potterem, i pozostałymi aktorami. Ma więc świadomość, jak mogliby zareagować na propozycję powrotu do świata czarodziejów.

Wideo "Harry Potter i więzień Azkabanu": Official Trailer

Dodał, że nie podziela transfobicznych poglądów Rowling. Stwierdził, że jej opinie "bardzo go zasmucają" i ma przez nie problem z oddzieleniem polityki od artysty.

"Harry Potter i przeklęte dziecko". O czym opowiadała sztuka?

"Przeklęte dziecko" rozgrywa się dwie dekady po wydarzeniach przedstawionych w "Insygniach śmierci", zamknięciu serii o Harrym Potterze. Skupia się na Albusie Severusie, synu czarodzieja i jego żony Ginny Weasley, który w Hogwarcie zostaje przydzielony do Slytherinu. Sam Columbus gdybał kiedyś nad adaptacją sztuki z obsadą z serii filmowej. Jak widać, pomysł oficjalnie upadł.