"Łup": Matt Damon i Ben Affleck w tarapatach? Policja żąda przeprosin

Film "Łup" opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają w opuszczonym budynku miliony dolarów. W obliczu takiego znaleziska pod znakiem zapytania staje zaufanie do wszystkich. Fabuła wprost opiera się na głośnej, prawdziwej akcji z 2016 roku, w której udział brali oficerowie Jason Smith i Jonathan Santana. W głównych rolach oglądamy wieloletnich przyjaciół - Matta Damona i Bena Afflecka - którzy, jak zwykle, tworzą bardzo zgrany duet.

Jak donosi serwis Entertainment Weekly, aktorzy usłyszeli zarzuty o zniesławienie. Wspomniani wyżej prawdziwi oficerzy zwrócili się z tą sprawą do sądu; obaj czują się niesprawiedliwie ocenieni i żądają przeprosin. Policjanci podkreślają, że akcja ukazana w produkcji Joe Carnahana zakończyła się sukcesem, a oni nie przywłaszczyli sobie żadnych pieniędzy.

"Tytuł filmu sugeruje co innego, a my nigdy nie ukradliśmy ani dolara" - powiedział w jednym z wywiadów rozgoryczony Jonathan Santana.

Chociaż Smith i Santana nie zostali w filmie wymienieni z imienia i nazwiska, w pozwie twierdzi się, że postacie grane przez Damona i Afflecka są tak silnie kojarzone z tymi dwoma funkcjonariuszami, że ich przedstawienie spowodowało "znaczną szkodę dla ich reputacji osobistej i zawodowej". Funkcjonariusze wnieśli również pozew o umyślne wyrządzenie krzywdy.

Netflix oraz przedstawiciele aktorów na ten moment odmawiają udzielenia komentarza.

"Łup": film akcji stał się hitem Netfliksa

"Łup zadebiutował na Netfliksie 16 stycznia. To pełen akcji thriller osadzony w świecie policjantów z Miami, w którym rutynowa akcja prowadzi do nieoczekiwanego odkrycia i uruchamia serię wydarzeń podważających wzajemne zaufanie w zespole. Gdy informacja o znalezisku wychodzi poza wąskie grono, sytuacja wymyka się spod kontroli, a każda kolejna decyzja niesie konsekwencje" - czytamy w informacji prasowej.

Damonowi i Affleckowi towarzyszą Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler czy Sasha Calle.

Zobacz też:

Mieszane recenzje i cztery Oscary. Biografia legendarnej grupy w streamingu