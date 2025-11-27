Gwiazdor hipnotyzuje. Czy kontrowersyjny film zapewni mu kolejnego Oscara?

Russell Crowe znów wzniósł się na aktorskie wyżyny

Russell Crowe jako Hermann Göring to jeden z powodów, dla którego "Norymberga" jest filmem, który trzeba zobaczyć! Recenzenci zgodnie podkreślają, że Crowe w roli Göringa emanuje grozą i autorytarnością. W interpretacji tej postaci łączy potężną osobowość zbrodniarza z energią wykształconego, ujmującego człowieka, co sprawia, że momenty brutalności stają się jeszcze bardziej niepokojące.

"Screen Daily" podkreśla, że Crowe "daje przekonujący, choć znajomy portret moralnego rozkładu". W tej samej recenzji można przeczytać: "Crowe jest ujmująco stonowany, gra Göringa jako człowieka tak przyzwyczajonego do władzy, że jego obecność sama w sobie budzi lęk". Z kolei "The Arts Desk" podkreśla, że w "Norymberdze" Crowe jest "w jednej z najbardziej czarujących ról swojej kariery, balansując między uśmiechem a obłędem".

"Norymberga" opiera się na książce Jacka El-Haia "The Nazi and the Psychiatrist" wydanej właśnie nakładem wydawnictwa Czarne pt. "Norymberga. Naziści oczami psychiatry". To zarówno dramat sądowy, jak i moralny, który bada, w jaki sposób Göring, pomimo swoich zbrodni, potrafił manipulować psychologią innych ludzi. Film przypomina, że zło nie zawsze jest monstrum niezrozumiałym. Czasem bywa "strasznie ludzkie", co czyni je tym bardziej niebezpiecznym.

"Norymberga": O filmie

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne.

Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.