Mroczne kulisy "Absolwenta". Dustin Hoffman przerwał milczenie

Kariera Dustina Hoffmana potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie jego rola w "Absolwencie" - melodramacie z 1967 roku, w którym wystąpił u boku Katharine Ross. Film Mike'a Nicholsa otworzył przed 30-letnim wówczas aktorem nieskończenie wiele możliwości, jednak ten od początku czuł na planie zdjęciowym pewien dyskomfort. Nie wynikało to bynajmniej z braku pewności siebie czy obawy przed porażką. Głównym źródłem zmartwień Hoffmana była współpraca z reżyserem, którą podsumował jako "najgorsze doświadczenie" w swoim zawodowym życiu.

"Od razu poczułem się jakoś nieswojo, jakbym na to nie zasługiwał. Grałem główną rolę w filmie Mike'a Nicholsa - reżysera, który był wówczas na szczycie - a mimo to czułem, że nie powinno mnie tam w ogóle być" - wyjawił w eseju opublikowanym na łamach "The New Yorkera". Aktor odsłonił w nim szokujące kulisy powstawania filmu, które sprawiły, że zaczął kwestionować swój talent i umiejętności w zawodzie.

Dustin Hoffman przeżył na planie prawdziwe piekło

Dustin Hoffman przyznał, że "praca nad filmem, który zmienił jego życie, była dla niego koszmarnym doświadczeniem". Powodem owego dyskomfortu był wybuchowy charakter reżysera, który sugerował, że obsadził w swojej produkcji niewłaściwą osobę. Między innymi dlatego "praca nad 'Absolwentem' spotęgowała jego wszystkie kompleksy'".

Gdy Hoffman dowiedział się od swojego agenta, że Nichols jest nim zainteresowany, przeczytał powieść Charlesa Webba, na której wzorowany był scenariusz filmu. Niemal od razu dotarło do niego, że zupełnie nie pasuje do postaci Benjamina. Za namową agenta wziął jednak udział w zdjęciach próbnych, dzięki którym ostatecznie otrzymał angaż.

Jak wyjawił w swoim eseju, przebywanie z Nicholsem wymagało od niego dużych pokładów cierpliwości. Nieprzyjemna postawa reżysera miała "szokować i wytrącać z równowagi" obsadę filmu, a szczególną niechęć Nichols zdawał się kierować właśnie w jego stronę. Według Hoffmana twórca "Kto się boi Virginii Woolf?" podczas prób zachowywał się zupełnie inaczej niż później, gdy przyszło do pracy na planie.

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Reżyser kazał go spoliczkować 27 razy. "Nawet nie wykorzystał tego w filmie"

Największe problemy przysporzyła im scena, w której bohaterka grana przez Katharine Ross dowiaduje się o romansie Bejnamina z dużo starszą kobietą i uderza go w twarz. Moment ten powtarzano aż 27 razy - Nichols miał instruować aktorkę, by w każdym dublu uderzała Hoffmana jeszcze mocniej.

"Katharine obawiała się, że zrobi mi krzywdę, więc powiedziałem jej: 'Jest w porządku. Tylko nie uderzaj mnie w ucho'. Niestety, kilka razy nie trafiła. Pod koniec dnia kręciło mi się w głowie, a Mike ostatecznie nawet nie wykorzystał tego w filmie" - wyznał Hoffman.

To nie koniec nieprzyjemności, jakie spotkały go na planie "Absolwenta". Ciąg dalszy miał miejsce już następnego dnia podczas kręcenia sceny pod wodą, w której zanurzył się pod powierzchnią w skafandrze do nurkowania.

"Kiedy po kilku dublach wynurzyłem się, aby zaczerpnąć powietrza, z ucha pociekła mi krew. Przez te wszystkie uderzenia z poprzedniego dnia oraz ciśnienie wody na dnie basenu - pękła mi błona bębenkowa" - wyznał.

"Absolwent": kultowe dzieło z lat 60-tych

"Absolwent" zadebiutował w amerykańskich kinach 22 grudnia 1967 roku. Jego główny bohater Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) tuż po ukończeniu szkoły przyjeżdża na wakacje do rodziców. Nie zaprząta głowy myślami o kontynuowaniu edukacji - zamiast tego beztrosko relaksuje się nad basenem i wdaje się w romans z dużo starszą od siebie kobietą. Jednak gdy po raz pierwszy spotyka jej córkę, uświadamia sobie, że to właśnie z nią chce iść przez życie.

Film Nicholsa to ponadczasowa opowieść o dojrzewaniu, młodzieńczym buncie i podejmowaniu pierwszych decyzji dorosłych decyzji, których konsekwencje mogą zostać z nami na wiele lat.

W obsadzie znaleźli się Dustin Hoffman, Katharine Ross, Anne Bancroft, William Daniels i Murray Hamilton. Film zdobył siedem nominacji do Oscara - ostatecznie zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię.