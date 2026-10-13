Jak informował magazyn "Variety", Selma Blair została aresztowana w niedzielę, 11 października, po dramatycznym incydencie na pokładzie samolotu rejsowego z Los Angeles do Nowego Jorku. Według doniesień służb aktorka miała dopuścić się poważnej przemocy wobec członków załogi.

Portal TMZ przekazywał zatrważające szczegóły: Blair miała m.in. próbować otworzyć drzwi samolotu podczas lotu, uderzyć pięścią jednego ze stewardów i pogryźć drugiego. Po wylądowaniu w Nowym Jorku do akcji wkroczyli funkcjonariusze organów ścigania. 54-letnia aktorka została zatrzymana, a ze względu na swój stan przewieziona na badania do szpitala. W trakcie transportu Blair rzekomo kilkukrotnie kopnęła w głowę policjanta. Po dotarciu do placówki medycznej zaatakowała także pielęgniarkę, która ostatecznie wniosła przeciwko niej formalne oskarżenie.

Linie obrony i decyzja sądu

Aktorka została zwolniona za kaucją w wysokości 60 tysięcy dolarów. Jej obrońcy przekonują, że wybuch agresji był spowodowany nagłym brakiem leków oraz skrajnym przemęczeniem. Sama Blair nie przyznała się do postawionych jej zarzutów. W przypadku skazania grozi jej jednak od dwóch do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Podczas posiedzenia sądowego prawnicy aktorki próbowali tłumaczyć jej zachowanie okolicznościami. Blair miała nie przyjąć przepisanych jej leków na stwardnienie rozsiane, a ponadto upadła i uderzyła się w głowę.

"Te czynniki w połączeniu z wysokością powodowały stan głębokiej dezorientacji i zagubienia" - argumentował na sali sądowej obrońca aktorki, Shawn Barnes, dodając, że jego klientka wsiadła na pokład po spędzeniu na planie "długich i wyczerpujących godzin pracy".

Drugi z obrońców, Joshua Reitzas, poprosił sędziego o wzięcie pod uwagę dotychczasowego dorobku artystycznego Blair, nazywając ją "złotym standardem". Sędzia pozostał jednak nieugięty, odpowiadając krótko:

"Pani Blair nie powinna otrzymywać specjalnego traktowania tylko dlatego, że jest celebrytką".

Sprawa została oficjalnie odroczona do 19 stycznia 2027 roku. Sędzia wydał również nakaz ochrony dla zaatakowanej w szpitalu pielęgniarki.

Nie pierwszy taki incydent

Dla opinii publicznej cała sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że to nie pierwszy raz, gdy Selma Blair znalazła się w centrum podobnego skandalu. W 2016 roku, podczas podróży samolotem z czteroletnim synem, aktorka została wyniesiona z pokładu na noszach. Jak przyznała w późniejszych wywiadach, doświadczyła wówczas nagłego epizodu, który określiła jako "całkowitą psychozę i utratę kontaktu z rzeczywistością".