Gwiazda krytykuje Marvela. Poszło o masowe zwolnienia

Jakub Izdebski

Jakub Izdebski

Niedawno w Disneyu doszło do zwolnienia około 1000 osób. Szczególnie ucierpiało Marvel Studios, odpowiedzialne za adaptacje popularnych komiksów. Na sprawę zareagowała Evangeline Lilly, która w latach 2015-2023 grała superbohaterkę Hope van Dyne/Osę. Nie gryzła się w język.

Paul Rudd i Evangeline Lilly w filmie "Ant-Man i Osa"Wiese/face to faceEast News

W ramach zwolnień Disney pożegnał się z niemal całym działem odpowiadającym za rozwój koncepcyjny Marvel Studios. Wytwórnia od tej pory będzie polegała na podmiotach zewnętrznych. Wśród zwolnionych jest między innymi Andy Park, który był związany ze studiem przez 16 lat. Pracował przy jego największych hitach, które były często promowane jego grafikami.

Evangeline Lilly krytykuje zwolnienia w Marvel Studios

Utrata etatu przez Parka szczególnie rozgniewała Lilly, która od 2015 roku wcielała się w Osę w filmach z serii o Ant-Manie. "Odezwałam się do mojego dobrego przyjaciela Andy'ego Parka, który jest geniuszem stojącym za projektem oryginalnego kostiumu Osy i rysunkami koncepcyjnymi, i spytałam go, czy to prawda [że został zwolniony]? Czy to się dzieje naprawdę? Potwierdził" - mówiła aktorka w filmie zamieszonym na Instagramie.

"Nie mogę uwierzyć, że Disney zwolnił artystów, którzy dali życie Kinowemu Uniwersum Marvela dzięki swemu geniuszowi, a osoby, które wymyśliły i opracowały te wszystkie postaci, są zastępowane przez AI. Sztuczna inteligencja weźmie to, co stworzyli i będzie wypluwała rzeczy na bazie ich pracy. Przykro mi, Andy. Przykro mi z powodu każdego artysty, który został zwolniony" - kontynuowała Lilly.

Zobacz również:

Wiadomości

Evangeline Lilly domaga się regulacji w sprawie AI

Aktorka skrytykowała Disneya za "odwrócenie się plecami do ludzi, którzy zbudowali markę [Marvela]", a także władz stanu Kalifornia, które pozwalają na wykorzystanie ludzkiej pracy w kreacjach sztucznej inteligencji. Podziękowała także wszystkim zwolnionym za ich talent i wkład twórczy w czasie "dni chwały Marvela".

Lilly jest jedyną gwiazdą superbohaterskiego uniwersum, która skrytykowała Disneya. Warto zaznaczyć, że nie znalazła się ona w obsadzie nadchodzącego "Avengers: Doomsday".

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze