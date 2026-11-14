"Zobaczysz wszystko" w drodze po Oscary?

"Zobaczysz wszystko" to trzygodzinny dokument w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima, który od wielu tygodni nie schodzi z ust widzów i krytyków. Zjawiskowy tytul studia A24 to zapis 34 dni z życia Elizabeth Holmes - prezeski Theranosa skazanej za defraudację setek milionów dolarów pozyskanych od inwestorów. Kobieta zaprosiła do swojego domu w Kalifornni ekipę filmową, która następnie towarzyszyła jej na chwilę przed rozpoczęciem odsiadki.

Film, który przez kilka lat był utrzymywany w tajemnicy, już teraz wymieniany jest jako jedno z największych zaskoczeń 2026 roku i pewny kandydat do Oscarów. "Zobaczysz wszystko" zachwycają się nie tylko krytycy (96 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes), ale i widzowie - w samej Ameryce Północnej kwota w box-office wkrótce przekroczy 100 milionów dolarów, co czyni z "You Can See Everything" najlepiej zarabiający dokument w USA.

Partner Holmes zaprzecza oskarżeniom. "Nie darowaliby mi tego"

Twórcy nie podsuwają widzom odpowiedzi na pytania dotyczące skali przewinień Elizabeth Holmes, skupiając się przede wszystkim na jej rodzinnym środowisku i relacjach z bliskimi, w tym z partnerem Billym Evansem.

Mężczyzna był niedawno gościem programu "Sunday Morning" w CBS, w którym komentował dzieło Fieldera i Oppenheima. Prowadzący spytał go, jak czuje się z tym, że został przedstawiony przez twórców jako zdolny do manipulacji "czarny charakter". Evans zdaje się nie przejmować tym, w jaki sposób odbiorą go widzowie filmu.

"Moim celem było pokazanie ludziom Elizabeth. I kiedy oglądam ten film, widzę osobę, którą kocham - widzę ją dokładnie taką, jaka jest" - przekonywał.

Po premierze filmu Evans odpowiadał również na komentarze widzów w mediach społecznościowych. Podał wówczas jeden powód, dla którego uważa film Fieldera i Oppenheima za przekłamany.

"To, że w jakiś sposób kontroluję Liz. Każdy, kto naprawdę ją zna, uznałby ten pomysł za komiczny. Jest niezwykle niezależna, ma silny charakter i jest moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy partnerami w każdym tego słowa znaczeniu. Stawiamy sobie wyzwania, spieramy się i wspólnie kroczymy przez świat. Jej najbliżsi przyjaciele są moimi najbliższymi przyjaciółmi. Gdybym kiedykolwiek źle ją potraktował, nie darowaliby mi tego" - pisał.

"Zobaczysz wszystko" można oglądać w polskich kinach od 6 listopada.

"Zobaczysz wszystko" [trailer] materiały dystrybutora



