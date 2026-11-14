Film o Elizabeth Holmes jest przekłamany? Jej partner odpowiada

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Kto jest prawdziwym czarnym charakterem w filmie "Zobaczysz wszystko"? Dokument Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima bije rekordy popularności w kinach, a na jaw wychodzą nowe fakty z życia oszustki finansowej Elizabeth Holmes. Efekt pracy reżyserów ocenił partner życiowy Holmes, Billy Evans, który został przedstawiony w filmie skrajnie negatywnie.

Elizabeth Holmes i Billy Evans idący obok siebie w eleganckich strojach podczas spaceru.
Elizabeth Holmes i Billy EvansPHILIP PACHECOGetty Images

"Zobaczysz wszystko" w drodze po Oscary?

"Zobaczysz wszystko" to trzygodzinny dokument w reżyserii Nathana Fieldera i Lance'a Oppenheima, który od wielu tygodni nie schodzi z ust widzów i krytyków. Zjawiskowy tytul studia A24 to zapis 34 dni z życia Elizabeth Holmes - prezeski Theranosa skazanej za defraudację setek milionów dolarów pozyskanych od inwestorów. Kobieta zaprosiła do swojego domu w Kalifornni ekipę filmową, która następnie towarzyszyła jej na chwilę przed rozpoczęciem odsiadki.

Film, który przez kilka lat był utrzymywany w tajemnicy, już teraz wymieniany jest jako jedno z największych zaskoczeń 2026 roku i pewny kandydat do Oscarów. "Zobaczysz wszystko" zachwycają się nie tylko krytycy (96 proc. pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes), ale i widzowie - w samej Ameryce Północnej kwota w box-office wkrótce przekroczy 100 milionów dolarów, co czyni z "You Can See Everything" najlepiej zarabiający dokument w USA.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Zobaczysz wszystko"
Recenzja

"Zobaczysz wszystko" albo nic. Ta szokująca historia wbija w fotel

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

Partner Holmes zaprzecza oskarżeniom. "Nie darowaliby mi tego"

Twórcy nie podsuwają widzom odpowiedzi na pytania dotyczące skali przewinień Elizabeth Holmes, skupiając się przede wszystkim na jej rodzinnym środowisku i relacjach z bliskimi, w tym z partnerem Billym Evansem.

Mężczyzna był niedawno gościem programu "Sunday Morning" w CBS, w którym komentował dzieło Fieldera i Oppenheima. Prowadzący spytał go, jak czuje się z tym, że został przedstawiony przez twórców jako zdolny do manipulacji "czarny charakter". Evans zdaje się nie przejmować tym, w jaki sposób odbiorą go widzowie filmu.

"Moim celem było pokazanie ludziom Elizabeth. I kiedy oglądam ten film, widzę osobę, którą kocham - widzę ją dokładnie taką, jaka jest" - przekonywał.

Po premierze filmu Evans odpowiadał również na komentarze widzów w mediach społecznościowych. Podał wówczas jeden powód, dla którego uważa film Fieldera i Oppenheima za przekłamany.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Ojczyzna"
Wiadomości

Wielki sukces polskiego filmu. Zdobył najwięcej nominacji

Mary Kosiarz
Mary Kosiarz

"To, że w jakiś sposób kontroluję Liz. Każdy, kto naprawdę ją zna, uznałby ten pomysł za komiczny. Jest niezwykle niezależna, ma silny charakter i jest moją najlepszą przyjaciółką. Jesteśmy partnerami w każdym tego słowa znaczeniu. Stawiamy sobie wyzwania, spieramy się i wspólnie kroczymy przez świat. Jej najbliżsi przyjaciele są moimi najbliższymi przyjaciółmi. Gdybym kiedykolwiek źle ją potraktował, nie darowaliby mi tego" - pisał.

"Zobaczysz wszystko" można oglądać w polskich kinach od 6 listopada.

"Zobaczysz wszystko" [trailer]materiały dystrybutora


"Tajemnica śpiewających ptaków" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze