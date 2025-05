Festiwal w Cannes jako konklawe z szampanem? Zaskakujące słowa aktora

"Czuję się nieopisanie zainspirowany tym, co tutaj zobaczyłem" - mówił Strong podczas konferencji prasowej po rozdaniu nagród 78. MFF w Cannes. "To było orzeźwiające. Zawsze będę nosił doświadczenie tego czasu".

Natomiast pracę w jury Konkursu Głównego festiwalu określił jako "wspaniałe doświadczenie, które zbliżyło go [z pozostałymi członkami jury] - jak konklawe z szampanem. Było wspaniale".

Cannes 2025. Dlaczego jury zdecydowało się nagrodzić Jafara Panahiego?

Strong nie szczędził pochwał "It Was Just an Accident" Jafara Panahiego, które zostało uhonorowane Złotą Palmą. Był to pierwszy film nakręcony przez irańskiego reżysera po wyjściu z więzienia, do którego trafił w 2023 roku za krytykę władz.

"Jury chciało docenić film, który będzie transcendentny jako dzieło sztuki" - mówił nominowany do Oscara aktor. "Ibsen powiedział: 'głęboko w wierszu jest inny wiersz. A kiedy go usłyszysz, kiedy go uchwycisz, to zrozumiesz moją piosenkę'. Czuję, że ten film i inne też zawierają te ukryte wiersze, które pozwoliły mi uchwycić coś niewyrażalnego. To mnie zmieniło".

"Ten film wywodzi się z poczucia oporu, przetrwania, które są dziś absolutnie potrzebne. Uważaliśmy, że jest ważne, by to on odebrał główną nagrodę" - mówiła Juliette Binoche, przewodnicząca jury Konkursu Głównego.

"It Was Just an Accident". O czym opowiada zwycięzca Złotej Palmy?

"It Was Just an Accident" opowiada o grupie dawnych irańskich więźniów, która zastanawia się nad zemstą na ich dawnym strażniku.