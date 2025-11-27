Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach w Polsce

Festiwal Filmów Chińskich od 4 grudnia

Druga edycja Festiwalu Filmów Chińskich rusza 5 grudnia. W czterech kinach, w czterech polskich miastach - Warszawie, Gdyni, Łodzi i Poznaniu, obejrzeć będzie można chińskie filmy, które podbiły serca międzynarodowej publiczności: "Ne Zha 2: W krainie potworów", "Narodziny Bogów 2: Starcie demonów", "Wyspa ocalonych" i "Masakra w Nankinie".



Będzie to jedyna okazja, aby zobaczyć te produkcje na dużym ekranie.



Festiwal będzie jedną z ostatnich szans obejrzenia największego hitu w historii chińskiej kinematografii, filmu "Ne Zha 2: W krainie potworów" . Tytuł podbił serca krytyków i milionów widzów na całym świecie. To epicka fantazja, która dorównuje najlepszym produkcjom Disneya, DreamWorks, Aardman czy Studia Ghibli.

"Narodziny Bogów 2: Starcie demonów" to druga część jednego z największych hitów w historii chińskiego kina. Kontynuacja chińskiej mitologicznej epopei, łącząca sztuki walki, magię i spektakularne bitwy, zrealizowana z hollywoodzkim rozmachem i olbrzymim budżetem. "Wyspa ocalonych" to z kolei produkcja, za sprawą której możemy przenieść się na wybrzeże Chin w czasie II wojny światowej, gdzie lokalni rybacy ratują brytyjskich jeńców wojennych. Prawdziwa historia przypomina o ludzkiej odwadze ponad granicami.

Zaś "Masakra w Nankinie" to dramat historyczny rozgrywający się podczas masakry w Nankinie (1937), który ukazuje, jak fotografia i dokumentacja mogą być świadectwem w czasach wojny, a jednostkowe czyny - aktem sprzeciwu.

"Chiński Festiwal Filmowy to brama do najdynamiczniej rozwijającej się kinematografii na świecie. Tu wyobraźnia nie zna granic, emocje są intensywne, a filmowe światy zachwycają rozmachem, epickością i świeżym spojrzeniem" - mówi Michał Piłat z firmy 9th Plan współorganizującej Chiński Festiwal Filmowy.

Festiwal Filmów Chińskich potrwa od 5 do 7 grudnia 2025 roku, organizowany jest przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej oraz 9th Plan.