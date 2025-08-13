"Zniknięcia": nowy horror podbija kina. O czym opowiada?

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy.

Cregger rozpoczął pracę nad "Zniknięciami" zaraz po zejściu z planu "Barbarzyńców". Jego główną inspiracją była "Magnolia" Paula Thomasa Andersona. Początkowo główne role mieli zagrać Pedro Pascal i Renate Reinsve. Jednak z powodu strajku aktorów w 2023 roku zdjęcia się opóźniły i ostatecznie zastąpili ich Josh Brolin i Julia Garner.

Budżet produkcji wynosił 38 milionów dolarów. Choć od światowej premiery minął zaledwie tydzień, horror Creggera zarobił już globalnie ponad 80 milionów dolarów. A to z pewnością dopiero początek sukcesu, ponieważ pozytywny odbiór widzów i doskonałe recenzje jedynie potęgują zainteresowanie tytułem.

"Zniknięcia": pierwsze rozmowy w sprawie prequela

Jak dowiedział się portal Deadline, New Line prowadzi wstępne rozmowy dotyczące prequelu "Zniknięć". Choć na ten moment nie znamy zbyt wielu szczegółów, nowa produkcja miałaby skupić się na historii tajemniczej ciotki Gladys. Nim jednak nowy projekt ujrzy światło dzienne, będzie musiało upłynąć trochę czasu.

W najbliższych miesiącach Cregger przede wszystkim skupi się na filmie "Resident Evil", który według wstępnych planów trafi do kin w 2026 roku. Po premierze ma także zamiar zająć się oryginalną produkcją o tytule "Flood".

