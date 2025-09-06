Dziś poznamy zwycięzcę festiwalu w Wenecji. Jury niezdecydowane?

"Głos Hind Rajab" był jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów tegorocznego festiwalu w Wenecji. Opowiada on prawdziwą historię niespełna sześcioletniej dziewczynki, która zginęła wraz z sześcioma członkami swej rodziny i dwoma ratownikami, którzy ruszyli jej na pomoc, podczas próby ucieczki z Gazy w styczniu 2024 roku. Władze Izraela oświadczyły, że ich siły nie były odpowiedzialne za tragedię. Zaprzeczyły temu śledztwa dziennikarskie przeprowadzone przez "The Washington Post" i Sky News.

Reklama

Film otrzymał niemal 24-minutowe owacje po swej premierze, a oklaskom towarzyszyły propalestyńskie hasła. "Głos Hind Rajab" z miejsca stał się faworytem do Złotego Lwa.



82. MFF w Wenecji. Złoty Lew nie dla "Głosu Hind Rajab"?

Nie wszyscy są jednak zwolennikami nagrodzenia tego filmu. Wśród nich jest ważny włoski dziennikarz Luigi Locatelli. Według niego tematyka produkcji jest jednocześnie formą swego rodzaju szantażu wobec jury. Jeśli nie nagrodzi filmu Ben Hanii, zostanie oskarżone o ignorowanie tragedii w Gazie. Tymczasem przyznanie Złotego Lwa nie powinno wynikać z tematyki produkcji. Należy zaznaczyć, że "Głos Hind Rajab" zebrał w ogromnej większości bardzo dobre oceny. Według Locatelliego nie jest on jednak najlepszym filmem tegorocznego Konkursu Głównego.

Z kolei Jordan Ruimy z bloga "World of Reel" zauważył, że produkcje nagradzane za temat i polityczne stanowisko nigdy nie przetrwały próby czasu. Jako przykład wskazał "Fahrenheit 9/11" Michaela Moora, jedną z najbardziej kontrowersyjnych Złotych Palm w historii.

82. MFF w Wenecji. Rozłam w jury Konkursu Głównego?

Tymczasem jak donosi brazylijski krytyk filmowy Lucas Salgado, wśród członków jury ma dochodzić do ostrych sporów w sprawie nagród. Z ich powodów aktorka Fernanda Torres opuściła Wenecję i nie będzie obecna podczas gali zamknięcia festiwalu. Większość jury opowiada się za konkretnym tytułem, ale przeciwnikiem takiego wyniku ma być przewodniczący Alexander Payne. Dziennikarz spekuluje, że Złoty Lew dla "Głosu Hind Rajab" wcale nie jest pewny.