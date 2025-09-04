"Dom dobry". Mamy nowy zwiastun nadchodzącego filmu Wojciecha Smarzowskiego

W swym najnowszym filmie Smarzowski zagląda do "dobrych domów". Dzieją się w nich rzeczy, o których większość woli milczeć.

"Dom dobry". O czym opowiada nowy film Wojciecha Smarzowskiego?

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji.

To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Zdjęcie Agata Turkot i Wojciech Smarzowski na planie filmu "Dom dobry" / Camila Warda / materiały prasowe

"Dom dobry". Kogo zobaczymy na ekranie?

W "Domu dobrym" zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich: Tomasza Schuchardta, ("Jesteś bogiem", "Wielka woda", "Doppelgänger. Sobowtór"), Agatę Turkot ("Informacja zwrotna"), Agatę Kuleszę (m.in. "Róża", "Pod Mocnym Aniołem"), Arkadiusza Jakubika ("Dom zły", "Kler", "Drogówka"), Marię Sobocińską ("Pan T.", "Sexify") i Andrzeja Konopkę ("Powidoki", "Pokot", "25 lat niewinności").

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich autorów filmowych. Za kamerą stanął Paweł Tybora ("Brigitte Bardot cudowna", "Onirica", "Dolina Bogów"), autorką scenografii jest Joanna Macha ("Jack Strong", "Pokot", "Znachor"). Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz — Luterek ("Wołyń", "Miasto 44", "Weseלe"), a za montaż — Krzysztof Komander ("Dziewczyna i kosmonauta", "Weseלe"). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska (m.in. "Wołyń", "Dom zły", "Róża", "Drogówka", "Pod mocnym aniołem", "Weseלe").