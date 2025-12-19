"Do nieznanej ziemi". Kręgi piekieł. Kilka dni z życia uchodźców

Mohamed Hefzy, Mahdi Fleifel i Geoff Arbourne, twórcy filmu "Do nieznanej ziemi" /Eamonn M. McCormack / Stringer /Getty Images
Dagmara Romanowska
Mocny temat
33 minuty temu

Kradną, oszukują, zdradzają. Dalecy są od ideału. Wchodzący na nasze ekrany film "Do nieznanej ziemi" nie wybiela arabskich uchodźców, młodych, prężnych mężczyzn, marzących w Grecji o lepszym życiu w Niemczech. Nie szuka ckliwych wzruszeń, ani nawet nie domaga się współczucia. Jest jednak głęboko humanistyczną przypowieścią, a zarazem thrillerem o ludziach, których desperacja popycha w kierunku dla nich samych nieakceptowalnym. I to oni płacą najwyższą cenę za swoje wybory.

Dwóch młodych mężczyzn, Chatila (Mahmoud Bakri) i Reda (Aram Sabbah), obserwuje ludzi spacerujących po parku. Starsza kobieta siada na ławce. Chce odpocząć. "Ją zrobimy" - zapada szybka decyzja. Jeden z bohaterów łapie deskorolkę i popisowo przewraca się z krzykiem tuż przed seniorką. Ta w naturalnym ludzkim odruchu wstaje, chce pomóc poszkodowanemu. W tej chwili drugi z mężczyzn podbiega, łapie torebkę i ucieka. Zanim Greczynka zorientuje się, co się dzieje, po napastnikach nie ma już śladu. Nie dogoni ich. A i oni szybko się przekonają, że "nie było warto". W portfelu znajdują całe pięć euro. I leki. "Co, jeżeli będzie ich potrzebować?" - zaczynają rozważać. "Przecież nie pójdziemy do parku, żeby je oddać". Biorą gotówkę, wyrzucają resztę "łupu". Koniec tej scenki widzi Malik (Mohammad Alsurafa), nastoletni chłopiec. "Też jesteście z Palestyny?" - pyta.

"Do nieznanej ziemi". Ken Loach i Guy Ritchie w ziemskim piekle Dantego

Bohaterowie "Do nieznanej ziemi" nie budzą na początku żadnej sympatii. To para złodziejaszków, która obierających za cel najsłabszą z możliwych ofiarę. Kraść torebkę starszej pani — niewiele rzeczy może być bardziej odpychających. Jednocześnie reżyser i współscenarzysta Mahdi Fleifel od razu przykuwa naszą uwagę. W którą stronę pójdzie? Politycznej agitacji za lub przeciw obecności uchodźców w Europie? A może filozoficznej rozprawy?

Twórca i jego aktorzy wybierają inną ścieżkę. Sposób opowiedzenia i zagrania tej historii budzi skojarzenia z najlepszymi filmami społecznego realizmu Kena Loacha, ale i — uwaga — brawurowymi kawalkadami Guya Ritchiego. Tak, Fleifel łączy te dwie skrajne przestrzenie pod jednym szyldem, proponując nam autentycznie zaskakujące kino kryminalne i zarazem gorzki, realistyczny dramat o współczesnych kręgach piekieł Dantego.

"Do nieznanej ziemi". Nie ma to jak życie w Reichu

U Kevina Smitha (sic!) Chatila i Reda mogliby się stać kumplami Jaya i Cichego Boba. Dwaj kuzyni. Kradną, bo nie mają żadnej pracy. Są w Atenach nielegalnie — uciekli z obozu dla uchodźców w Libanie. Mieszkają w jakiejś uchodźczej komunie z kilkunastoma czy może kilkudziesięcioma innymi mężczyznami. Marzą o wyjeździe do Niemiec — niemal tak samo, jak kiedyś Polacy marzyli o robieniu kasy w Reichu.

Chatila chce razem z żoną, pozostawioną z synkiem w Libanie, otworzyć knajpkę w arabskiej dzielnicy, taką, jaką prowadził jego ojciec. Kobieta podobno świetnie gotuje. Reda jest zagubiony — to ten bardziej wrażliwy z kuzynów. Ma duży kłopot z narkotykami. Ciotka prosi Chatilę, aby się nim opiekował. I tak dzień po dniu tułają te ukradzione euro, żeby zapłacić za fałszywe paszporty. Niestety, Reda jest nie tylko zagubiony, ale po prostu lekkomyślny i traci zebrane pieniądze. Ten schemat będzie się powtarzał w tej historii. A im bardziej pieniądze będą potrzebne, tym bardziej desperackie pomysły Chatila będzie próbował wdrożyć w życie. Pomysły, które nie tylko są krzywdzące wobec innych, ale też wyżerają duszę sprawcom. Znowu na myśl przychodzi Dante.

"Do nieznanej ziemi". Co można wybudować na takim fundamencie?

"Ateny będą wspomnieniem" - mówi Chatili żona, pragnąc dać mu wsparcie i otuchę. Nie rozumie albo nie chce zrozumieć tego, jakich wyborów dokonuje jej mąż każdego dnia w imię lepszej przyszłości i jak bardzo go to niszczy. Chatila nie chce żadnych wspomnień. Bo czy na takim fundamencie lepsza przyszłość jest możliwa? Czy naprawdę lepiej jest w Niemczech lub Włoszech? Są bardziej europejskie niż Grecja? I czy na kłamstwach, kradzieżach, zdradach da się zbudować dobro? Bohaterowie muszą w to wierzyć, bo marzenie jest jedynym, co posiadają i co uzasadnia w ich głowach podejmowane przez nich działania.

W imię tych samych nadziei (a może egoizmu lub chęci przetrwania) działają w świecie Fleifela także inni. Nikt nie gra tu fair, nikt nie jest uczciwy. Każdy oszukuje. Marwan (Munther Reyahneh), lokalny pośrednik od fałszywych dokumentów, Malik i jego ciotka, oboje wcześniej oszukani przez przemytników, Greczynka Tatiana Angeliki Papoulia, która swoją samotność i biedę zatapia w kieliszku. Może najbardziej uczciwi wydają się Syryjczycy, których w pewnym momencie spotykają Chatila i Reda, choć pewnie i oni, gdyby przyjrzeć się ich życiu bliżej, mieliby na swoich barkach decyzje odbiegające od norm etycznych i moralnych spokojnych czasów. "Wszyscy kłamią" - powtarzał uparcie House. "Wszyscy" — mówi nam Fleifel. Stara się jednak wyjaśnić dlaczego.

"Do nieznanej ziemi". Realizm! Realizm i nauki… Pawła Pawlikowskiego

Oglądając film Fleifela, czuje się prawdę tych scen, tej desperacji, która zamienia dobre intencje i marzenia w katastrofalne decyzje. Olbrzymia w tym zasługa aktorów — ich talentu, warsztatowi, charyzmie i zapewne też głębokiej znajomości tematu. Na pewno nie brakuje jej reżyserowi.

Fleifelowi się poszczęściło, pokonał drogę z Palestyny do Europy. Urodził się w Dubaju, w palestyńskiej rodzinie. Wychował się w obozie dla uchodźców Ain al-Hilweh w Libanie, a w 1988 roku przeniósł się z rodziną do Danii, żeby potem dostać się do National Film and Television School w Beaconsfield w Wielkiej Brytanii, gdzie uczył się rzemiosła pod okiem Stephena Frearsa i Pawła Pawlikowskiego. Do kina wszedł przez dokument: bazujący na jego własnych doświadczeniach "Nie nasz świat" przyniósł mu ponad 30 nagród na całym świecie, w tym na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Potem były kolejne dokumenty, krótkie metraże (w tym nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem "Powrót" i nominowany do BAFTA "Tonący"). "Do nieznanej ziemi" jest jego pełnometrażowym debiutem fabularnym. Film miał swą premierę w Cannes i od tamtej pory jest obsypywany nie tylko pochlebnymi recenzjami oraz nagrodami, w tym kilkunastoma od publiczności.

"Do nieznanej ziemi". "Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono"

"Do nieznanej ziemi" wciąga, intryguje, a bohaterów, pomimo ich wątpliwych wyborów, nie da się po prostu potępić. Prędzej idzie każdemu na jakimś poziomie współczuć. "Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono" - pisała Wisława Szymborska. "Kto wchodzi do mnie, żegna się z nadzieją" - pisał Dante. W tej matni nie ma wygranych, ale bywają znakomite filmy.

7/10

"Do nieznanej ziemi" (To a Land Unknown), reż. Mahdi Fleifel, Wielka Brytania/Francja/Niemcy/Holandia/Grecja/Katar/Arabia Saudyjska/Palestyna 2024, dystrybucja: Aurora Films, premiera kinowa: 19 grudnia 2025 roku

